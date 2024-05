Los gobernadores Pullaro y Kicillof se mostraron juntos por segunda vez para cooperar en seguridad

Los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se encontraron hoy por segunda vez en apenas dos meses, esta vez en Rosario, con la cooperación en seguridad y el combate al narcotráfico como agenda común.

Ambos mandatarios provinciales mantuvieron una reunión privada en la sede de Gobernación, frente a la plaza San Martín, y luego ofrecieron una conferencia de prensa conjunta de la que participaron los ministros de Seguridad de las dos jurisdicciones.

Los dos gobernadores refrendaron una segunda parte del acuerdo que firmaron en marzo pasado en San Nicolás, por el cual el Gobierno bonaerense le cedió a Santa Fe 80 patrulleros hasta tanto concluya la licitación de móviles para la policía anunciada por Pullaro. Entonces también se anunció la creación de una Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) para trabajar en conjunto contra el crimen organizado.

“El narcotráfico no entiende de límites provinciales ni de banderías políticas”, señalaron Kicillof y Pullaro, uno peronista y el otro, radical. El gobernador bonaerense se encontró dos días antes con su par de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, del PRO, a quien le cedió en comodato 15 ambulancias para atender la crisis sanitaria y capacitación más know how para desarrollar telemedicina y otros sistemas digitales que ya se usan en Buenos Aires.

Pullaro, a la vez, difundió en redes sociales una foto con su amigo y compañero de militancia radical, el diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro. Fue en el marco del acto realizado por el último en las escalinatas del Parque España, donde también disertaron el exministro Agustín Rossi y el diputado nacional Germán Martínez, jefe del bloque del PJ en la Cámara baja, ante más de 2.000 asistentes.

“Lo que hacemos hoy con la provincia de Buenos Aires es porque tenemos problemas comunes y tenemos una decisión clara de que nuestros vecinos y vecinas en nuestras provincias puedan vivir mejor. Este convenio tiene que ver con la inteligencia, con investigaciones complejas, con el trabajo mancomunado y articulado de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe. Significa que estamos dispuestos a ir hasta el hueso contra estas organizaciones criminales, que aquí generan violencia y lastiman fundamentalmente a un estrato de la sociedad, pero que eso puede cruzar las barreras de la provincia de Santa Fe y extenderse a otras provincias de la Argentina”, remarcó Pullaro en la conferencia junto a Kicillof.

“Más allá de las diferencias que podemos tener en cuanto a los posicionamientos políticos, partidarios o ideológicos, necesitamos trabajar en forma coordinada en temas tan sensibles como la seguridad y el narcotráfico, así como también en educación, salud”, agregó en el mismo tono el bonaerense. “Ante un presidente que tiene un pensamiento distinto, debemos reforzar esta estrategia”, agregó.

“No es la primera vez que nos juntamos, lo venimos haciendo desde principios de año y con resultados que ya empiezan a verse en el territorio”, insistió el santafesino, que por el mismo tema mantiene un ida y vuelta con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

En la conferencia de prensa también aparecieron las diferencias en torno al Pacto de Mayo que lanzó Milei y ahora, por los escollos de la ley Bases en el Senado, podría cambiar fecha y mudar locación. Según el ministro del Interior, Guillermo Francos, una posibilidad es que se postergue para el 20 de junio y el escenario sea Rosario. Pullaro volvió a acordar con ese convite, en tanto Kicillof insistió en su rechazo: “No es un pacto, es una convocatoria a firmar algo que ya está escrito”, refrendó su postura.

El gobernador bonaerense tenía prevista una reunión en la sede del club Central Córdoba con el concejal de Ciudad Futura Juan Monteverde y referentes del peronismo santafesino. Entre ellos, Rossi y el diputado nacional por Santa Fe Eduardo Toniolli.

