En el Gobierno admiten que si el Senado rechaza los decretos de Lijo y García-Mansilla “no deberían seguir” en la Corte

El senador de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, reveló que si la Cámara de Senadores rechaza los nombramientos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla “no deberían seguir en la función”, pese a la designación por decreto del presidente Javier Milei.

“Si los rechazan, estos caballeros se van a su casa y habrá que nombrar nuevos pliegos”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia. En la misma línea, especificó: “Entiendo que si son rechazados por el Senado no deberían seguir en la función”.

Si bien el legislador aseguró que “el decreto es sumamente necesario y oportuno”, determinó que la decisión de la Cámara de Senadores “es muy importante”.

“Banco el decreto presidencial y trabajaremos para que el Senado le dé la conformidad que estos caballeros necesitan para que integren la Corte”, insistió, y añadió: “Mientras sean jueces, tienen la validez de todo lo que firman”.

El Senado podría terminar de un plumazo con la maniobra de Javier Milei para que Ariel Lijo sea juez de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo? Muy simple: votando en contra del dictamen de comisión favorable a su candidatura en una sesión. Los dos números a conseguir son 37 y 25.

El primero es la mitad más uno de los miembros del cuerpo (72 senadores) sentados en el recinto, lo mínimo necesario para poder iniciar la sesión; es decir, que haya quórum. El segundo es, una vez iniciada la sesión, el tercio de votos que bloquea cualquier aprobación de un candidato a la Corte, ya que la Constitución Nacional dispone una mayoría calificada de dos tercios (48, si estuvieran todos presentes). El proceso parlamentario, contado así, es sencillo pero el avance depende de que haya voluntad política.

Sobre el cruce entre Milei y Villarruel

En otro pasaje de la entrevista con el programa Si Pasa, Pasa, Abdala le bajó el tono al cruce entre el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel.

“Lo que sucedió es un tema menor. No es trascendente para el ciudadano argentino”, determinó, y explicó: “Victoria entendió que había terminado, Javier tenía algo más que decir, que fue justamente la última parte de la alegoría que suele usar, y me pareció algo que puede suceder. No es algo trascendente”.

Por último, el senador se manifestó en contra de la violencia, pero alertó que en la política se dan debates “pasionales”. “No vi que haya habido hechos de violencia, sí vi un diálogo alterado, pero no he hablado con las partes”, concluyó respecto al cruce entre el diputado Facundo Manes y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

NB con información de NA.