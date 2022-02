El Gobierno bonaerense se diferenció de CABA para la vuelta a clases y confirmó que habrá protocolos sanitarios

El Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció este lunes el fin de los protocolos para el regreso a clases en la Ciudad de Buenos Aires. En cambio, las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, se mostraron más estrictas y criticaron su postura. “Vamos a trabajar para que haya distancia social, barbijo y vacunación”, dijo el el director general de Cultura y Educación bonaerense Alberto Sileoni.

Las escuelas porteñas no solicitarán pase sanitario, no habrá burbujas ni aislamiento por contacto estrecho

Sileoni se refirió este martes a la eliminación de los protocolos y las medidas preventivas ante el Covid-19 en las escuelas que anunciaron Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, y Rodríguez Larreta en CABA. “Nosotros vamos a trabajar para que haya distancia social, barbijo, vacunación. Para nosotros la vacunación no es un hecho individual, es colectivo”, expresó el funcionario de Axel Kicillof en diálogo con AM 530.

También se mostró en desacuerdo con la postura exhibida por el gobierno porteño, en donde iniciarán el ciclo lectivo el 21 de febrero y que además determinó que no habrá que presentar el pase sanitario en el inicio de clases, se eliminará el aislamiento por contacto estrecho y deja de usarse el sistema de burbujas.

En este contexto, Sileoni consideró que Rodríguez Larreta “se adelantó”, se mostró más cauto y agregó: “Larreta se cortó solo”. Del mismo modo, indicó que desde Provincia están trabajando para delinear cuáles van a ser las medidas a tener en cuenta ante el inicio de clases. “No están definidas todas las cuestiones, pero se trabajará con el aliento a la vacunación, el uso de barbijo y la ventilación de las aulas” dijo. Además, remarcó que se insistirá con la distancia entre los chicos, “en la medida en que se pueda”.

A excepción de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, que iniciarán el 21 de febrero, todo el país pondrá en marcha el ciclo lectivo el miércoles 2 de marzo.

Nación presentará el nuevo protocolo el jueves

El ministro de Educación Jaime Perczyk habló también este martes acerca de los anuncios y dio una mirada más armoniosa. “Nosotros recomendamos, no hay obligación, por cuestiones de sentido común”, planteó en diálogo con Radio Con Vos.

“Es un protocolo que el viernes trabajaron en parte los ministros de Salud. Nosotros hicimos varias reuniones en diciembre y enero, pero el martes trabajamos en una propuesta de construcción de aulas seguras que se aprobarían el Consejo Federal de Educación y el de Salud. Es para proponerle a la sociedad una forma de volver a las escuelas”, indicó el funcionario.

En esta línea, priorizó el avance de la vacunación contra el coronavirus como medida preventiva. “Es fundamental. La Argentina tiene niveles importantes en adolescentes, casi el 90% inició el esquema. El 94% o 95% de los docentes tiene esquema completo”, detalló. Igualmente, contextualizó: “No hay más burbuja en las escuelas porque en la sociedad ya no hay más”.

Por eso, subrayó en que las medidas de cuidado en los colegios deberán mantenerse al igual que en cualquier ámbito. “La novedad es que en las escuelas son las mismas normas por la situación de la pandemia. Hay que vacunarse, lavarse permanentemente las manos, ventilar y usar barbijo”, remarcó el ministro.

Por último, confirmó que en las universidades las clases serán nuevamente presenciales en su totalidad. “Se tiene que cumplir porque es la norma, la excepcionalidad terminó”, cerró.

Pautas, una por una

Sin pase sanitario : el gobierno nacional confirmó que no exigirá certificado de vacunación al ingresar a las escuelas ya que se trata de una vacuna que aún no es obligatoria, que compromete un derecho que sí lo es como el de la educación. De igual modo, dos provincias -Formosa y Santa Cruz- ya se desmarcaron y anticiparon que pedirán pase sanitario.

: el gobierno nacional confirmó que no exigirá certificado de vacunación al ingresar a las escuelas ya que se trata de una vacuna que aún no es obligatoria, que compromete un derecho que sí lo es como el de la educación. De igual modo, dos provincias -Formosa y Santa Cruz- ya se desmarcaron y anticiparon que pedirán pase sanitario. Sin burbujas: Al buscarse la presencialidad plena ya no habrá distanciamiento dentro del aula, pero ahora tampoco será necesario que no interactúen alumnos de distintos cursos.

Al buscarse la presencialidad plena ya no habrá distanciamiento dentro del aula, pero ahora tampoco será necesario que no interactúen alumnos de distintos cursos. Barbijos: la recomendación nacional, que luego cada provincia adaptará según su autonomía, será la de mantener el barbijo dentro del aula a partir de primer grado. Habrá más flexibilidad en los espacios abiertos.

la recomendación nacional, que luego cada provincia adaptará según su autonomía, será la de mantener el barbijo dentro del aula a partir de primer grado. Habrá más flexibilidad en los espacios abiertos. Higiene: las pautas básicas contra el Covid-19 se sostendrán. Es decir, el lavado de manos frecuente y la ventilación de los ambientes seguirán en el próximo ciclo lectivo. Otras, como el control de la temperatura y la demarcación de los espacios, se flexibilizarían.

las pautas básicas contra el Covid-19 se sostendrán. Es decir, el lavado de manos frecuente y la ventilación de los ambientes seguirán en el próximo ciclo lectivo. Otras, como el control de la temperatura y la demarcación de los espacios, se flexibilizarían. ¿Aislamiento?: una de las dudas que persiste es la del aislamiento en caso de un contagio dentro del curso. Lo que ya se sabe es que los contactos asintomáticos con vacunación completa, al igual que pasa en la sociedad, no deberán aislarse y podrán seguir asistiendo a clases. Aún resta definir cómo será el accionar con aquellos chicos que no recibieron las dos dosis.

Similitudes y diferencias con CABA

Ayer lunes, el gobierno porteño anunció la relajación de la mayoría de las pautas de cuidado contra el coronavirus. Al igual que establecerá el protocolo nacional, ya no habrá burbujas. Los chicos de distintos cursos se podrán mezclar en los recreos y cuando se registre un contagio se dejará de aislar a todos los compañeros.

En CABA será indistinto si completaron el esquema de vacunación: bastará con que sean asintomáticos para que no exista necesidad de aislamiento. A nivel nacional aún no se sabe cómo se procederá con los chicos no vacunados.

La principal diferencia será que el barbijo en CABA será obligatorio en las aulas a partir de cuarto grado, mientras que en el resto del país se recomendará desde primero. Luego, más allá de una mirada más “cuidadosa” a nivel nacional, serán similares respecto a flexibilizar otras pautas como la demarcación de espacios, la eliminación de los distintos turnos de ingresos y otros puntos que hacen a la normalidad escolar.

NB