El Gobierno convocó a docentes y no docentes para discutir la paritaria, pero la oferta fue rechazada

El Gobierno convocó hoy a los gremios docentes y no docentes para discutir la paritaria en la previa a la marcha universitaria del 2 de octubre convocada en contra del veto a la ley de financiamiento del sector. Según fuentes del Ministerio de Capital Humano, ofreció un 5,8% adicional en octubre, pero fue rechazado.

La reunión tuvo lugar desde las 16 en el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación. Desde la cartera que dirige Sandra Pettovello habían hecho público un comunicado en el que remarcaron que el diálogo con las universidades “nunca se interrumpió” y señalaron que las medidas de fuerza que anunciaron los sectores gremiales de ese ámbito “no alimentan ese intercambio”.

Ante el rechazo de la oferta, desde Capital Humano dijeron que presentaron “una propuesta sin precedentes: un aumento del 5,8% adicional al 1% ya establecido para el personal docente y no docente de las Universidades Nacionales, a implementarse en octubre” y apuntaron contra los gremios: “FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y FagDUT rechazaron de plano la propuesta, negando una mejora salarial que habría llevado sus ingresos a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”.

“La oferta, fruto de intensas negociaciones, buscaba no solo dignificar el trabajo docente y no docente, sino también asegurar el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, para que los estudiantes no sufran las consecuencias de medidas de fuerza. El rechazo no solo frustra un avance salarial histórico, sino que deja en evidencia los verdaderos intereses de quienes se oponen a una mejora concreta de los ingresos. Esta decisión, que va en detrimento del propio sector que dicen representar, muestra la resistencia a aceptar las mejoras que surgen del diálogo y el consenso, apostando en cambio por la confrontación”, agregaron.

Con el antecedente de la multitudinaria marcha universitaria del 23 de abril, en la administración libertaria saben que se trata de uno de los temas más sensibles, por lo que monitorean la convocatoria que tendrá lugar el próximo miércoles y a la que se espera una fuerte adhesión de la clase media.

Mientras tanto, el equipo de Legal y Técnica aguarda la decisión final para publicar en el Boletín Oficial el veto a la ley de financiamiento universitario, que se mantiene congelado a la espera de las negociaciones abiertas con las autoridades de las casas de altos estudios parar cerrar las paritarias y acordar antes del 3 de octubre, fecha límite para su oficialización.

“La idea es arreglar el tema paritario antes de sacar el veto”, confesó ante la agencia Noticias Argentinas uno de los negociadores.

MM