El Gobierno va a "discutir hasta último momento la posibilidad de un arreglo" con el FMI "siempre y cuando, sea en los mejores términos para la Argentina"

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, reiteró hoy que el Gobierno argentino va a "discutir hasta último momento la posibilidad de un arreglo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "siempre y cuando, sea en los mejores términos para la argentina".

"El FMI acaba de anunciar ayer que en diciembre va a discutir la cuestión del sobrecargo, que era lo que Argentina venía pidiendo hace un año y que logró que se lo pidan los países del G20 dónde están todos los líderes más importantes del mundo", celebró Cerruti en declaraciones a Rock and Pop.

Ayer, el FMI ratificó su compromiso de continuar las negociaciones en torno a nuevo programa financiero con la Argentina por la deuda que el país contrajo con la entidad en 2018, y adelantó que a fines de diciembre el directorio del organismo tratará su política de sobrecargos, en línea con el mandato fijado por el G20 en la Cumbre de Jefes de Estados celebrado el fin de semana pasado en Italia.

En este sentido, la portavoz indicó que "no es una alternativa no cerrar con el Fondo", y es por eso que ese acuerdo lo están buscando, no solo en la mesa de negociación con el organismo sino también "en todos los foros internacionales y reuniones bilaterales".

"Nosotros necesitamos que el sistema financiero mundial nos apoye, no es solo la negociación de la Argentina, es la negociación de los países de renta media y del mundo después de la pandemia", expresó.

Es por eso que, desde el gobierno Nacional, están pidiendo "una negociación justa y equitativa" y tanto "el sobrecargo como lo del fondo de resiliencia son dos pasos importantísimos".

La portavoz indicó que "tiene la esperanza" de que "lleguen a la mejor conclusión posible y que Argentina, defendiendo su soberanía, llegue al mejor acuerdo posible en su momento".

Por otro lado, Cerruti afirmó que "el dólar blue se maneja con reglas y con expectativas diferentes a la macroeconomía" y por este motivo el Gobierno no considera que esta divisa "marque la realidad de la macroeconomía argentina".

Con respecto a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre, la portavoz sostuvo que "hay muchas buenas noticias en los últimos dos meses" y que "mucha gente lo está sintiendo en su vida concreta".

"Si lees los datos económicos estamos saliendo, se está reactivando el empleo en blanco, la economía, no sólo el consumo y la construcción, sino todas las áreas que involucran", subrayó.

Asimismo consideró que "lo más importante es que la gente vaya a votar", porque "el mayor dato que tenemos de las PASO (Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) es la cantidad enorme de gente que no fue a votar".

Para finalizar, consideró "muy importante como Gobierno que la gente se exprese".

"No va a haber tanta cola como en las PASO porque obviamente la situación sanitaria es mucho mejor, lo anunció la Cámara Electoral ya y es muy importante que vayan a votar el domingo", concluyó.

NB con información de agencia Télam.