El Gobierno insiste con las auditorías a las universidades aunque la AGN explicó que las debe ordenar el Congreso

“Las universidades públicas no se van a cerrar. No va a estar jamás en nuestra agenda. Vamos a defender como nadie la educación en general y la educación pública, en particular”, expresó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, este miércoles, 24 horas después de la multitudinaria marcha federal universitaria. Además, insistió con la necesidad de auditar a cada una de las casas de altos estudios que dependen del Estado para conocer cómo se distribuye el dinero y en qué se gasta. “Que con los dineros públicos, alguien se niegue a ser auditado, sería increíble. No entendemos por qué tanta oposición a estas auditorías”, remarcó el funcionario.

“Terminemos con la farsa que los que dicen que las universidades no se auditan porque son autárticas”, disparó Adorni, al tiempo que el debate sobre el arancelamiento “tendrá que darse en las universidades. Las universidades no son gratis, son no pagas para el que estudia y las sostenemos todos los argentinos. Y en esa lógica entendemos que las auditorías son sumamente necesarias para entender a dónde va el dinero de los contribuyentes”, explicó el vocero. Y agregó: “Las auditorías son un pilar fundamental en todo esto. Cuál es la razón para negarse algo que va a transparentar sus buenas gestiones. En las universidades aportan todos, los que estudian en ellas y los que no. Es un sinsentido discutir si auditorías sí o no”, sostuvo.

En cuanto al balance las manifestaciones de este martes en todo el país, el funcionario evaluó los reclamos “para nosotros son todos genuinos, más cuando lo hacen estudiantes que consideran que su futuro académico está en riesgo y plantean dudas sobre su futuro y sienten que están pasando cosas que les generan dudas. Pero, repito, no se van a cerrar universidades”

Además, Adorni consideró que de la manifestación “probablemente haya gente que participó y votó al presidente. No hacemos esa observación, hacemos la lectura en base a cuál fue el reclamo y lo que opinamos sobre lo que se está reclamando”.

“Respetamos a todo aquel que quiera manifestarse, felicitamos a los que, a pesar de ser el elenco estable de las marchas, lo hicieron en paz y sin violencia y sin desórdenes públicos. Estamos conformes porque todo se dio así”, sostuvo el portavoz.

En su conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario nacional afirmó que en el vínculo con las casas de altos estudios “queda mucho por delante todavía” e indicó que “todavía no está confirmada” la reunión con los rectores, pero señaló que “esa reunión probablemente surja, exista y se dé. El canal diálogo está abierto”, destacó Adorni.

Qué dice la AGN

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, explicó en detalle los pasos necesarios para ordenar las auditorias universitarias al precisar que el Poder Ejecutivo no tiene potestad y que los pedidos deben surgir de una comisión mixta revisora del Congreso.

“Los planes de auditoria los aprueba la Comisión Mixta Revisora de cuentas con Congreso y ahí se determina. En este momento se están iniciando auditorias en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, el Nordeste, y en La Plata”, reveló en declaraciones radiales.

Asimismo, tras la masiva Marcha Federal Universitaria aclaró: “En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande y con más presupuesto, habría que pedirle a la comisión que ingrese un plan de auditoria integral”.

“En el caso de la universidad, el artículo 75, inciso 19, determina su autonomía. No puede auditarla la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)”, subrayó el ex vicejefe de Gabinete bajo la administración de Alberto Fernández.

Al respecto, planteó que la SIGEN, a cargo de Miguel Blanco, “responde a las órdenes del presidente, son los ojos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y audita todos los ministerios”, por lo que aclaró que la UBA, al ser un ente público no estatal, no puede ser auditado por dicho organismo.

“No podría auditarlo el Gobierno, tiene auditorías internas permanentes que son concomitantes, es decir, que mientras se desarrolla la gestión están auditando. A esas auditorias se refieren las autoridades universitarias”, agregó.

En la misma línea, explicó que el control externo de las cajas universitarias se realiza a través de un muestreo que realiza el Congreso vía la AGN, donde se determinan los aspectos del gasto presupuestarios a auditar.

“La UBA requeriría un equipo especial por el volumen, pero sería una buena propuesta”, sostuvo. Para Olmos, los ciudadanos “tienen derecho a saber en qué se gastan los recursos”, por lo que pidió que “el Congreso de la Nación disponga una auditoria y la AGN va a cumplir su rol y la va a auditar”.

“La educación es un límite”

En otro pasaje de la entrevista, el titular de la AGN destacó la masividad de la Marcha Federal Universitaria y diferenció el pedido de transparencia en las cajas del reclamo por mayor presupuesto. “Acá se discuten los recursos de la educación, si van a estar garantizados por el Estado o no. No es antojo de los que fueron ayer a la marcha”, argumentó.

Tras la masiva movilización en defensa de la educación pública, el exfuncionario peronista planteó que la sociedad estableció que “la educación es límite”, y pidió discutir “la calidad y la cantidad del ajuste que está haciendo el Poder Ejecutivo”.

“Si uno ajusta y afecta el funcionamiento de las universidades nacionales, la reacción es contundente. Lo de ayer fue contundente y transversal, más allá de la participación partidarias y sindicales, también hubo mucha participación de familias, de estudiantes, y de gente que entiende que es un valor de la sociedad a defender”, expresó el titular de la AGN.

Por último, Olmos planteó que el gobierno de Javier Milei lleva adelante un ajuste del gasto público “sin mirar qué es lo que recorta, sin hacer una priorización de qué gastos pueden ser suprimibles y cuáles no”, y concluyó: “Es un límite en el que van a tener que revisar la calidad y la cantidad del gasto. Todo no tiene la posibilidad de ser ajustado”.

Con información de agencias.

