El Gobierno porteño cruzó a Larreta por sus críticas a la gestión de la Ciudad: “Injusto” y “agresivo”

La crisis entre los ex socios del PRO se sigue profundizando cada día. Esta vez fue el Gobierno porteño el que salió a responder a Horacio Rodríguez Larreta, quien el día anterior criticó el estado de la Ciudad y la conduccion partidaria en manos de los primos Macri. Laura Alonso, vocera de Jorge Macri, fue quien respondió y calificó “injusto” y “agresivo” el mensaje de su antecesor.

“Es injusto. Nos sorprende la agresividad del ataqueporque muchas personas de su equipo trabajan con nosotros”, sostuvo Alonso.

“Estamos muy ocupados y preocupados en resolver los problemas de todos los días, que son muchos; y en pensar una ciudad y planificarla. No estamos para discutir con el señor Larreta”, dijo Alonso al ser consultada sobre los cuestionamientos del ex jefe de Gobierno porteño.

Sin embargo, le respondió: “Para nosotros, y muchos porteños, es una sorpresa, una acción más inentendible. Gobernamos la Ciudad, Jorge Macri fue elegido con fuerte apoyo, sabemos los desafíos que tenemos como la seguridad, el ordenamiento urbano, el desarrollo económico, la educación... Eso nos concentra el 99,9 por ciento. El resto son discusiones de políticos que no nos preocupan demasiado cuando tenés que gestionar”.

En una carta en la que hizo pública su intención de competir en las elecciones de este año, Larreta sostuvo: “Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos. Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos. Lo que nos hizo diferentes fue la buena gestión. Aquello que fuimos, nuestra razón de ser, hoy parece apenas una sombra. Me duele mucho escucharlo. Me duele verlo. ¿Cómo no me va a doler si esta ciudad es una parte importantísima de mi vida?”.

En declaraciones a La Red, Alonso, lo cruzó: “Hay demasiadas incógnitas y habría que preguntarle a él por qué lo hace en este momento, por qué ahora, para qué y cuál es su objetivo. Para nosotros y muchos de los porteños esto es una sorpresa, es una acción más, un poco inentendible”.

Y lo cuestionó por su gestión en la Ciudad: “Qué hizo con los piquetes, con los manteros y el desorden urbano en los últimos años de su gestión, qué pasó durante la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires; y que le explique a los padres porque los niños, durante meses y meses, no pudieron ir a las escuelas”.