Los gremios aeronáuticos vuelven a reunirse con las autoridades de Aerolíneas Argentinas para ver si destraban el conflicto en medio de la tregua

Las autoridades de Aerolíneas Argentinas volverán a reunirse este lunes con los representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), para continuar con las conversaciones iniciadas el viernes y que implicara una “tregua” por parte de los gremios en cuanto a las medidas de fuerza. Este nuevo encuentro será como los anteriores, con cada sindicato por separado.

El último viernes, tras las reuniones en medio de la ola de mayor virulencia del Gobierno de javier Milei contra los sindicatos tras medidas de fuerza que paralizaron los servicios las últimas semanas, los gremialistas se comprometieron a no avanzar con el plan de lucha mientras continúen las negociaciones, por lo que aseveraron que no habrá problemas con los vuelos en los próximos días.

Según el relato post reunión del viernes, el encuentro se dio dentro de un marco cordial y se analizaron las posturas de ambas partes, pero no se habló específicamente de la cuestión salarial, aunque sí se transmitió a los gremios que, de no llegar a un acuerdo, el Gobierno está decidido a iniciar el Procedimiento Preventivo de Crisis, que podría derivar en el cierre o el achicamiento de Aerolíneas Argentinas.

Al término de la reunión, Mateo Ferrería, en representación de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), explicó en un contacto con los medios, que durante la reunión “se habló básicamente del Convenio Colectivo de Trabajo y las modificaciones que sugiere Aerolíneas, como parte de lo que ellos llamas Plan Integral”.

Aclaró que “no se llegó a ninguna posición al respecto, sino que quedamos en seguir conversando la semana próxima. Nosotros expusimos nuestra propuesta, la empresa hizo lo mismo con la suya. Debatimos sobre las mismas, y quedamos en seguir con el tema”.

Según detalló Ferrería, “no se trató aún la cuestión salarial, sino que hablamos de las condiciones laborales” y destacó que “recién estamos iniciando la conversación y esperamos llegar a un acuerdo”. Además, ratificó que “en las próximas semanas, no va a haber medidas de fuerza y admitió que desde la empresa les transmitieron que, si no se llega a un acuerdo, el Gobierno está decidido a poner en funcionamiento el Procedimiento de Crisis, con todo lo que eso implica”.

De acuerdo a fuentes cercanas a la secretaría de Transporte que conduce Franco Mogetta, el Gobierno estaría idspuesto a ofrecerles a los sindicatos un aumento salarial mayor al 14%, siemppre y cuando ecepten modificaciones en el convenio colectivo de trabajo, sobre todo el punto que les permite a los empleados usar remises y tener pasajes por vacaciones y períodos festivos.

La semana pasada terminó con el Presidente disparando munición gruesa contra los sindicatoos aeronáticos y, tras la reunión de Gabinete, aseguró que en la Argentina “se sale no parando y no extorsionando sino laburando. ”Se terminó la extorsión en nuestro país“.

Desde el Poder Ejecutivo ya anunciaron la “desregulación” del servicio de rampas en los aeropuertos para terminar con el “monopolio” de la empresa Intercargo, en medio del conflicto por las asambleas de trabajadores que ocasionaron demoras en los vuelos.

A través de la resolución 326/2024 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), aprobó el nuevo «Reglamento para la obtención del Certificado de Atención en Tierra», para aquellas empresas que quieran brindar servicios de rampa o handling.

Entre los servicios a prestar, se cuentan la provisión de escalerillas para el embarque y desembarque de pasajeros, equipos de carga y descarga de equipajes, mercancías y otros objetos, dirección de maniobras de las aeronaves en tierra, limpieza de cabinas y retiro de residuos, equipos de pushback (retroceso de las aeronaves en su posición) y la operación de las mangas.

Tras las protestas, la administración libertaria optó por advertirle a los gremios tienen poco tiempo para presentar una propuesta en sintonía con lo que pretende el mandatario y que dé fin al conflicto, sino convocarán a un Plan Preventivo de Crisis “como ultimátum al cierre de la compañía”.

Además, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, anticipó que el Gobierno está decidido a privatizar la empresa de bandera: “Vamos a ir por la privatización y, si no se da, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará. Pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado US$8.000 millones al Estado”, anunció el funcionario.

Flybondi ya opera su primer avión con matrícula y tripulación extranjera

La aerolínea low cost Flybondi inició el pasado sus operaciones con el primer avión incorporado recientemente bajo la modalidad wet lease o ACMI, con matrícula y tripulación extranjera afectados a vuelos de cabotaje, en el marco de la política de Cielos Abiertos implementada por el Gobierno.

El Gobierno había habilitado, mediante un decreto, a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a otorgar autorizaciones para que personal extranjero desempeñe funciones aeronáuticas en los servicios aerocomerciales, así como también para la utilización de aeronaves de matrícula extranjera a operar en nuestro país.

La nueva medida estableció que la ANAC debía reglamentar técnicamente los Artículos 106 y 107 del Código Aeronáutico, con el fin de establecer los procedimientos adecuados para el otorgamiento de autorizaciones relativas al personal extranjero y a las aeronaves con matrícula extranjera que operen en el territorio nacional, en una modalidad conocida como ACMI.

A partir de esto, Flybondi contrató un avión de matrícula española con tripulación de ese país y el primer vuelo despegó de Buenos Aires hacia Tierra del Fuego, marcando un hito en la historia de la aviación argentina al ser la primera operación realizada bajo este tipo de acuerdo.

La modalidad ACMI es muy utilizada a nivel internacional, especialmente en Europa, donde se implementa desde hace más de 25 años para cubrir la demanda que tienen las aerolíneas durante las temporadas altas. En cuanto a la operación de los vuelos y comercialización de los mismos lo lleva a cabo Flybondi.

El avión de matrícula española EC-MUB salió el jueves 7 de noviembre del Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 5:20 y aterrizó en Ushuaia a las 9:00 con una ocupación del 96%. Esta incorporación forma parte del plan de expansión de Flybondi para la temporada de verano 2024/2025, que incrementa su capacidad operativa en un 13%.

“Este primer vuelo bajo la modalidad ACMI es un hito para Flybondi y para la aviación argentina. No solo ampliamos las opciones de vuelo sino que también generamos nuevas oportunidades y contribuimos al crecimiento económico del país”, declaró Mauricio Sana, CEO de Flybondi. “Esta operación demuestra la efectividad del ACMI para responder a la creciente demanda de la temporada alta”.

