El Gobierno acusó a los gremios de “terrorismo sindical” y anunció la desregulación del servicio de rampas

El Gobierno anunció hoy, a través de su vocero Manuel Adorni, que impulsará la desregulación del servicio de rampas en los aeropuertos para “terminar con el monopolio” de la empresa Intercargo, en medio del conflicto por las asambleas de trabajadores que ocasionaron demoras en los vuelos. “Es un paso más para sepultar el terrorismo sindical”, dijo.

Además, anunció que habilitará a las fuerzas de seguridad para “explotar” en casos de emergencia y “de manera temporal y excepcional”, los “servicios aeroportuarios, operacionales y de rampa en general” en los aeropuertos.

La medida se aplicará para que “ningún terrorista sindical tome de rehén a un pasajero y arruinarle sus vacaciones, su viaje laboral o su viaje por temas médicos, o negarse a hacer su trabajo al retener las valijas de los pasajeros”, indicó Adorni, acompañado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, su par de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

Sturzenegger señaló: “Este proceso culmina con una norma de desregulación del área de rampas y servicios de rampas. Aerolíneas bloqueaba muchos espacios y no dejaba que otras empresas pudieran competir, eso se modificó para que hubiera más equidad. Lo que se va a hacer ahora es una asignación siguiendo los estándares internacionales en función de movimiento de pasajeros”.

Por su parte, Mogetta sostuvo: “Damos un paso más en la desregulación del transporte, particularmente de los servicios de rampa que operaban como un cepo para que nuevas compañías pudieran venir a prestar servicios en la Argentina. Con este último paso estamos dando lugar a que nuevos actores del servicio de rampa puedan incorporarse al mercado argentino. Autorizamos a nuevas empresas a poder prestar los servicios en el mercado argentino”.

“El marco normativo y las condiciones están dadas para que operadores privados operen (en el área de Intercargo). Aerolíneas Argentinas no puede seguir siendo solventadas por el Estado nacional, menos con las condiciones que hemos recibido”, añadió. “Aerolíneas Argentinas se va a privatizar. De lo contrario, el Estado no va a estar solventando Aerolíneas Argentinas. Hay interesados en Aerolíneas Argentinas pero no damos nombres por confidencialidad”.

La ministra de Seguridad, a su vez, anunció: “Estoy instruyendo por orden del Presidente de la Nación a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al resto de las fuerzas federales de seguridad a descargar de manera inmediata el equipaje de las aeronaves, mientras dure la actuación excepcional motivada por esta huelga brutal y salvaje de los operadores de la empresa Intercargo. Esta resolución entra en vigencia desde el momento en que se ha comunicado. En pocos minutos estarán bajando el equipaje de las aeronaves”.

Después de la conferencia de prensa, Prefectura se apersonó en Aeroparque para ocuparse de las tareas de Intercargo. El objetivo es que, pese a medidas de fuerza gremial como paros y asambleas, los vuelos no se demoren.

El operativo de seguridad incluyó varios vehículos de Prefectura y del cuerpo de Infantería de la Policía Federal. A su vez, la PSA aumentó la dotación de efectivos en la terminal.

También en Ezeiza se amplió la seguridad. Infantería y Prefectura se ubicaron en el puente desde donde inicia la autopista a Cañuelas ante el temor de que una protesta de ATE intentara cortar el acceso.