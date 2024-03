Guillermo Francos sobre la reunión de gobernadores: “Quizá Kicillof no es para esta etapa”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, anticipó algunos detalles de la reunión de gobernadores que se realizará el viernes en Casa Rosada, pero dijo que no sabe quiénes participarán. “Yo sé que hay algunos que se resisten un poco a encarar”, lanzó. Lo hizo en una entrevista con el periodista Jonatan Viale en el canal de noticias TN.

El periodista le recordó la chicana del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que dijo sobre la cumbre que si él no llega, “arranquen” a lo que Francos respondió: “Quizá Kicillof no es para esta etapa”, y agregó: “No tiene sentido invitarlo así, si ya se pone en esa actitud confrontativa no es la actitud que estamos buscando. Él se pone en una actitud que le adjudica al presidente que es el que está convocando a generar un pacto. Allá él”.

“Entiendo que van a venir varios gobernadores. Habrá que ver las posibilidades de cada uno. Esto es un camino que comienza. Hasta mayo tenemos un trecho y van a pasar muchas cosas. Iniciar el camino es importante”, agrego Francos e insistió en que “lo importante es empezar”.

Por otra parte, el Ministro halagó el discurso del presidente Milei en el Congreso, pronunciado el viernes. Lo calificó como “extraordinario” y aseguró que “así lo tomó muchísima gente”.

MM