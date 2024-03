La Casa Rosada busca acercar posiciones con los gobernadores antes del Pacto de Mayo

El gobierno de Javier Milei comenzó a delinear su estrategia de cara a los meses que restan para el próximo 25 de mayo, una fecha considerada clave en el calendario del oficialismo. Desde el viernes por la noche, cuando el Presidente llamó a un acuerdo de unidad nacional atado a la firma de lo que denominó como “Pacto de Mayo”, el objetivo del libertario quedó perfectamente trazado: intentar negociar un paquete fiscal con los gobernadores a cambio de que los legisladores que responden a las provincias acompañen el proyecto de ley Bases en el Congreso.

Milei tiene en mente convocar a una reunión previa con los distintos mandatarios para avanzar en los puntos que permitan firmar los 10 principios de “un nuevo orden político y económico” para la Argentina. Es una idea que, según pudo saber elDiarioAR, será debatida este lunes en una reunión que protagonizarán en Casa Rosada el jefe de Gabinete Nicolás Posse y los ministros Guillermo Francos (Interior) y Luis “Toto” Caputo (Economía). Entre los miembros de esa mesa, no se descarta la posibilidad de que exista una negociación “uno por uno” con los gobernadores, quienes vieron con buenos ojos la convocatoria realizada por el Presidente durante la apertura de sesiones ordinarias.

“El que no quiera acordar sobre los puntos del Pacto se quedará afuera de un consenso político en la Argentina, de un pacto político que va a ser histórico. Entonces, seguramente cargará con esa responsabilidad”, planteó el ministro Francos en declaraciones radiales. En la misma línea, sostuvo que no se trata de un pedido extorsivo por parte del mandatario sino de “una propuesta que hace el Poder Ejecutivo y que el presidente ponderó, aunque dijo que no tenía grandes expectativas”.

Es que, lejos de ser un intento genuino de tender puentes con las provincias y dar lugar a sus reclamos, Milei plantea el pacto como una prueba hacia los gobernadores. “Espero que me demuestren que están dispuestos a dejar a atrás sus privilegios de casta”, dijo el viernes, mientras se retiraba del Congreso, tras un discurso en el que no vaciló en confrontar directamente con ellos.

La intención del Gobierno es reiniciar el debate con el fin de avanzar en las bases que permitan un mínimo consenso con los gobernadores antes de la eventual firma del pacto, que tendría lugar en Córdoba el próximo mes de mayo. Para eso, los principales interlocutores del oficialismo buscarán reflotar la ley Bases, cuyo tratamiento se reiniciaría en las próximas semanas. El paquete de alivio fiscal es otro de los temas pendientes a renegociar con el objetivo de conformar a las provincias y, a su vez, a ejercer presión sobre ellas.

Recepción de los gobernadores

En la Casa Rosada destacan el “amplio apoyo” que tuvo la convocatoria entre los mandatarios provinciales, quienes salieron a expresar su beneplácito por redes sociales. Uno de ellos fue el chubutense Ignacio Torres, con quien Milei protagonizó un duro cruce en las últimas semanas por la quita de fondos coparticipables y la amenaza del gobernador de cortar el suministro de gas y petróleo. En los últimos días el patagónico puso paños fríos a la disputa, dejó de lado la amenaza y pidió diálogo.

“Celebro y acompaño la convocatoria del presidente Javier Milei al pacto del 25 de mayo. Coincidimos en el norte de los ejes planteados, con diálogo y respeto por el federalismo”, dijo el dirigente del PRO, quien aprovechó para volver a invitar al Presidente a la reunión del Parlamento Patagónico que tendrá lugar en Puerto Madryn el próximo 7 de marzo.

En tanto, el tucumano Osvaldo Jaldo, el único gobernador en no expresar su apoyo a Torres durante la cruzada protagonizada por el patagónico, también aseguró que acompañará la convocatoria. Se trata del gobernador peronista que pactó con la Casa Rosada el acompañamiento de los diputados que le responden a la Ley Ómnibus, a cambio que la industria azucarera siga protegida fiscalmente. “Es nuestra responsabilidad institucional buscar la unidad de los argentinos para construir un país mejor para todos”, dijo el mandatario tucumano.

A su vez, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (PRO), dijo que comparte con Milei “la necesidad de austeridad y de recuperar el valor de la política al servicio de la gente”. “Siempre que me convoque a trabajar por la Argentina, a motorizar el cambio para que los argentinos de bien puedan trabajar y progresar libremente, ahí estaré presente. Cuente con eso”, aseveró.

Por el radicalismo, el santafesino Maximiliano Pullaro destacó “la convocatoria al diálogo y a un acuerdo nacional que realizó el presidente” y señaló que “es el tiempo de escucharnos con respeto, sin imposiciones”. “Todos tenemos la oportunidad de impulsar el cambio que los argentinos reclaman y necesitan”.

Su correligionario mendocino, Alfredo Cornejo, sostuvo que Milei “trazó el rumbo legislativo” y expresó que valora “la convocatoria a un pacto político por la economía y la sociedad”. “Es importante señalar que muchas de las iniciativas planteadas por el Presidente son parte del camino recorrido en Mendoza durante los últimos 8 años”, sostuvo el dirigente cuyano.

Además, hasta el momento, también celebraron la iniciativa del gobierno nacional, Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); Raúl Jalil (Catamarca); el radical Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy). Por su parte, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, aseguró que el pacto que propone el Presidente “nunca será posible si antes no se respeta la Constitución Nacional”. El mandatario pampeano fue el primero en manifestarse en contra de la iniciativa gubernamental.

Aún no se manifestaron al respecto de la convocatoria presidencial el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; Gildo Insfrán (Formosa); Gustavo Valdés (Corrientes); Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz). En tanto, el mandatario neuquino, Rolando Figueroa, no hizo referencia a la convocatoria. Tampoco se expresó Axel Kicillof, uno de los principales detractores del gobierno nacional. Este martes, el gobernador bonaerense asistirá a Expo Agro, la feria que se realiza en San Nicolás y a la que también asistirá el Presidente.

PL con información de NA