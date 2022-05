En horas, el Presidente consiguió que le presten 6 millones de pesos para avanzar en sus causas judiciales

En un hecho inusual, en tiempos de crisis y un contexto inflacionario asfixiante, el presidente Alberto Fernández logró algo que muy pocos ciudadanos argentinos pueden lograr. En cuestión de horas, por sendos préstamos, obtuvo los seis millones de pesos necesarios para avanzar en dos causas judiciales que lo tienen como protagonista con la pandemia como eje central.

Alberto Fernández sacó un crédito de $3 millones para cerrar la causa por la Fiesta de Olivos

Por un lado, el mandatario consiguió un crédito personal de 3 millones de pesos en el Banco Santander para realizar la pactada transferencia a una cuenta del Instituto Malbrán, operación que le permitirá cerrar la causa judicial en su contra por haber participado del festejo de cumpleaños en julio del 2020 de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta por la pandemia. Con esa suma, también cubrirá el resarcimiento acordado por su esposa, también imputada en el expediente.

Y por otra parte, su abogado, Gregorio Dalbón, le prestó a Fernández $3 millones para pagar la tasa judicial en el juicio contra Patricia Bullrich en el que acusa a la líder del Pro de difamación por haber asegurado que el Gobierno nacional había pedido un retorno como condición para la compra de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, algo que fue desmentido por el oficialismo y la compañía farmacéutica.

A la demanda que le inició el Presidente a la dirigente de Juntos por el Cambio, se le sumaron la que también hizo el empresario Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud y contratista local de AstraZeneca, a quien Bullrich acusó de haber actuado como intermediario. Y la que le inició a comienzos de mayo el exministro de Salud, Ginés González García, en relación a las declaraciones de la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri en una entrevista el domingo 23 de mayo de 2021, cuando expresó: “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, en torno a la demora en la llegada de las vacunas del laboratorio de Estados Unidos. El exfuncionario que debió renunciar tras el escándalo del Vacunatorio VIP pidió 350 mil pesos en su demanda.

De acuerdo al sistema judicial argentino, el demandante tiene la obligación de abonar una tasa del 3% de la suma que se pide (en este caso, el Presidente reclama 100 millones de pesos de resarcimiento a Bullrich) para poder iniciar el juicio.

“Se puede pedir el beneficio de litigar sin gastos”, explicó Dalbón en declaraciones a la periodista rosario Bernasconi, de Perfil, y remarcó haberle recomendado “no hacerlo por tratarse del Presidente de la Nación”. Y aclaró: “Como (Fernández) no tenía los 3 millones de pesos, entonces en el pacto de honorarios que yo establecí con él, acordamos que pagaba el estudio la tasa de justicia y, al momento del pago de la derrotada, porque estoy convencido de que Bullrich va a salir derrotada, yo voy a percibir los honorarios y los gastos”.

De acuerdo al letrado, “no hay posibilidad de no ganarlo este juicio, sino no hubiera apostado tanto. Yo le dije a Alberto Fernández 'no te preocupes yo lo pago, tengo la plata en blanco, lo pago con un cheque a mi nombre. Está todo transparente y lo hice con cheque a propósito, para que quede bien establecido el traspaso de dinero de mi cuenta a la cuenta del Poder Judicial”, detalló.

“A mí criterio, de acuerdo a cómo es el objeto procesal de la demanda, las costas que han sido abonadas por el Presidente a través de su abogado, va a terminar pagándolas Patricia Bullrich porque el artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial, dice que las costas las paga el vencido y, en este caso, la vencida, en la medida de que el juicio mantenga jueces probos, honestos y nobles, va a ser Patricia Bullrich quien va a pagar la tasa de justicia y mis honorarios”, concluyó.

La queja de Bullrich y la respuesta de Dalbón

La titular del Pro no anduvo con vueltas y volvió a apuntar contra el Presidente al enterarse que su abogado, Gregorio Dalbón, le prestaba los 3 millones de pesos correspondientes a la tasa de justicia para avanzar con el juicio en su contra, por difamación: “Una vez más, Alberto Fernández nos miente a los argentinos. Dice que no tiene plata para pagar por la fiesta clandestina. Sin embargo, puso 3.000.000 de pesos para la tasa de justicia en el juicio contra mí. Doble vara, doble moral. ¿De dónde sacó el dinero, presidente?”, posteó en Twitter.

Una vez más, Alberto Fernández nos miente a los argentinos. Dice que no tiene plata para pagar por la fiesta clandestina. Sin embargo, puso 3.000.000 de pesos para la tasa de justicia en el juicio contra mí. Doble vara, doble moral. ¿De dónde sacó el dinero, presidente? — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 26 de mayo de 2022

La respuesta del abogado presidencial no tardó el llegar: “Señora, el Presidente no pagó la tasa de Justicia. La pagó mi Estudio, con cheque a mi nombre. No miró el expediente? Deje de mentir. Esa tasa cuando Ud resulte condenada la pagará junto a mis honorarios. Se llaman costas art. 68 CPCC, las paga el vencido o la vencida. Saludos!”

Señora el Presidente no pagó la tasa de Justicia.

La pagó mi Estudio, con cheque a mi nombre.

No miró el expediente? Deje de mentir.

Esa tasa cuando Ud resulte condenada la pagará junto a mis honorarios. Se llaman costas art. 68 CPCC, las paga el vencido o la vencida. Saludos! https://t.co/OYEsPrrk0U — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) 26 de mayo de 2022

