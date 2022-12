Cómo impactó la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la prensa internacional

Diarios y agencias extranjeras se hicieron eco de las declaraciones que ofreció Cristina Fernández de Kirchner inmediatamente luego de que un tribunal, por primera vez en la historia de la Argentina, condenara a una vicepresidenta en ejercicio a seis años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

“La política más poderosa de la Argentina fue condenada por fraude”, tituló el portal The New York Times, y el Folha de S. Paulo: “Cristina Kirchner es condenada por corrupción a seis años de prisión, pero no irá presa ahora”. La vicepresidenta eligió a ese medio de comunicación para ofrecer una entrevista este domingo en la que dijo que “la Justicia elige a líderes como Lula y ella”. Hacía cinco años que la vice no daba una nota mano a mano con un medio de comunicación.

“El veredicto seguramente profundizará las fisuras en Argentina, donde la populista de 69 años domina el panorama político y recientemente sobrevivió a un intento fallido de asesinato luego de que elarma de su agresor aparentemente se atascara. El mes pasado, Fernpandez comparó a sus jueces con un 'pelotón de fusilamiento'”, señaló The Guardian.

The Washington Post tituló: “Vicepresidenta argentina Cristina Kirchner culpable por corrupción”: “El veredicto llega en un momento difícil para esta nación sudamericana. La inflación anual se acerca al 100%, en una espiral de alrededor del 100% por año y riesgos inminentes de agitación social. Kirchner fue objeto de un fallido intento de asesinato frente a su apartamento en Buenos Aires. Cuando Luciani solicitó una sentencia de 12 años en agosto, miles de kirchneristas salieron a las calles a expresar su consternación”, dice el texto.

El diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, describió que “un tribunal de Argentina condenó a la expresidenta y actual vicepresidenta del país”. Sin embargo, aclara que “podrían pasar años antes que se dicte una sentencia legalmente válida, ya que la expresidenta aún puede apelar contra la sentencia de primera instancia”.

AS/MG