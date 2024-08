El presidente Javier Milei volvió a descartar hoy la posibilidad de una devaluación y destacó la fuerte baja de la inflación. “No estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos”, dijo en su exposición ante empresarios ante el Council of the Americans.

A horas de que se conozca el dato de inflación de julio, indicó que el último dato de mayoristas bajó al 2,7% “lo que da 35% interanual” y dijo que “es un tremendo logro pasar de 17.000% a 35%”.

“Pero tengo más para reconocerle al ministro (Luis) Caputo, 2,7% y tengo un sistema de crawling peg, estamos habilitando ese piso de inflación de 2% y si sacamos ese piso de 2%, la inflación estaría viajando a 0,7% mensual. Es decir 8% interanual. Gracias Toto”, aseveró.

Milei aseguró además que el gobierno de Unión por la Patria esperaba que la administración libertaria resolviera los desequilibrios económicos “como liberales libertarados” para “en enero poder volver con todo el ajuste hecho por el mercado”.

Durante su exposición en el Council of the Americas que se lleva adelante en el Hotel Alvear del barrio porteño de Recoleta, Milei planteó: “El Gobierno que se fue esperaba que resolviéramos como liberales libertados y no como liberales libertarios para que los problemas de stocks y flujos combinados derivaran en una tremenda hiperinflación”.

Según detalló, la idea del peronismo era “en enero poder volver con todo el ajuste hecho por el mercado y de la peor manera con las consecuencias si no hubiéramos hecho el programa que hicimos”.

“Estaba claramente premeditado para que voláramos por los aires en un mes. A eso se les agregaba tarifas atrasadas y otros precios importantes de la economía pisados, y el BCRA tenía reservas netas negativas por 11 mil millones de dólares, íbamos camino a la peor crisis de nuestra historia”, argumentó.

En la previa a su discurso, el mandatario se tomó unos minutos para saludar a sus ministros estrellas Luis “Toto” Caputo (Economía), a quien destacó en varios pasajes, y a Federico Sturzenegger (Desarrollo y Transformación del Estado).

CRM con información de la agencia NA