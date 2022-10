Jorge Ferraresi deja el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y lo sucede Santiago Maggiotti

El presidente Alberto Fernández anunció hoy el alejamiento de Jorge Ferraresi como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat a partir del 1° de noviembre y su reemplazo por Santiago Maggiotti, actualmente secretario de Vivienda.

A través de la red social Twitter, el Presidente confirmó además que Ferraresi volverá a la intendencia de Avellaneda y le agradeció “profundamente” el trabajo que realizó al frente del ministerio y su “compromiso político en el tiempo tan difícil” en el que tuvo que encarar su gestión.

Nos reunimos con el ministro @jorgeferraresi para analizar el desenvolvimiento de las políticas de vivienda y hábitat que están dando respuesta a cientos de miles de familias en todo el país. pic.twitter.com/lELaWIwJHl — Alberto Fernández (@alferdez) 23 de octubre de 2022

“Agradezco profunda y sinceramente el trabajo realizado por Jorge Ferraresi y valoro su compromiso político en el tiempo tan difícil en que nos tocó gobernar. Su esfuerzo fue esencial para avanzar en la transformación estructural de nuestra Argentina”, señaló Fernández.

El mandatario acompañó el hilo de estos mensajes con una foto en la que se lo ve junto a Ferraresi y Maggiotti, y contó que se reunión con los funcionarios para “analizar el desenvolvimiento de las políticas de vivienda y hábitat que están dando respuesta a cientos de miles de familias en todo el país”.

“Con Jorge Ferraresi al frente de la intendencia de Avellaneda, con @smaggiotti al frente del ministerio y con el esfuerzo de cada hombre y cada mujer del Frente de Todos, seguiremos transitando juntos este camino de reconstrucción de un país que a todas y todos nos incluya”, completó.

Fuentes oficiales indicaron que Ferraresi quiere presentarse a la reelección como intendente de Avellaneda y quería volver a su cargo como jefe comunal antes de que se cumplieran dos años de su llegada al Gobierno nacional, algo que iba a suceder el próximo 12 de noviembre.

“Si no renunciaba antes del 12 noviembre, cuando se cumplían dos años de su llegada al ministerio, se podía considerar que no tenía un mandato cumplido en Avellaneda y entonces podía entenderse que aspiraba a dos reelecciones y eso era algo que Ferraresi no quería. Por eso acordó que dejará su cargo el 1° de noviembre”, explicaron los voceros gubernamentales.

Se ratificó que Maggiotti, segundo de Ferraresi, quedará al frente de la cartera “con el mismo equipo”, en una continuidad de las políticas que se aplican.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la relación de Ferraresi con el Presidente “es la mejor” y el mandatario está “agradecido” con su gestión.

De todos modos, Ferraresi quiere volver a Avellaneda para asegurar el año que viene un triunfo electoral del peronismo en uno de los distritos más importantes del conurbano bonaerense.

Hace poco más de una semana, Fernández designó a Victoria Tolosa Paz al frente del Ministerio de Desarrollo Social, a Raquel “Kelly” Olmos en el Ministerio de Trabajo y a Ayelén Mazzina como titular de Mujeres, Género y Diversidad. Después de la danza de nombres que sonaron, Tolosa Paz reemplazó a Zabaleta; Olmos tomó el lugar que dejó Claudio Moroni y Mazzina asumió el cargo que había dejado vacante Elizabeth Gómez Alcorta.

Otro posible pronto alejamiento sería el de Juan Manzur. El jefe del Gabinete nacional comenzó a planificar su salida de la administración nacional para participar activamente de las próximas elecciones en Tucumán. Así lo confirmaron a NA altísimas fuentes de la Jefatura de Gabinete, que precisaron que el gobernador tucumano en uso de licencia podría dejar la Casa Rosada “entre febrero y marzo” del 2023.

CRM con información de las agencias Télam y NA