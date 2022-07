Grabois y su mensaje para el Presidente: “Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más”

El calendario de protestas sociales tuvo este miércoles su atención en Juan Grabois, cercano a Cristina Kirchner, quien encabezó piquetes en distintos puntos del país con su Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) con fuertes reclamos al Gobierno para la implementación de un salario básico universal (SBU). El corte principal fue en el Puente Pueyrredón para el mediodía, en simultáneo con una movilización que la Izquierda iba a realizar en el Obelisco.

Aumenta la tensión en las calles con el acercamiento de las organizaciones sociales oficialistas y opositoras

La protesta de Grabois no contó con el aval de sus aliados en la oficialista UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, donde pisa fuerte el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, muy cercano al presidente Alberto Fernández.

Al encabezar el acto, el dirigente social sostuvo que la situación económica del país “no da para más. ¿Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más?, ¡la puta madre!”, disparó, antes de lanzar una advertencia: “Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”.

Según Grabois, “en este momento el problema de Cristina (Kirchner) no es nuestro problema, el problema de los grandes políticos no es nuestro problema, y es más, la persecución que sufrimos tampoco es el principal problema. El principal problema es la miseria que hay en este país”, enfatizó en un escenario simulado y antes cientos de manifestantes que se preparan para machar hacia el centro de la Capital Federal.

En cuanto a diferentes encuentros que junto a otros dirigentes sociales mantuvo con gente del Gobierno, Grabois sostuvo que esas reuniones “con sonrisa, sandwichitos y masitas, no sirven para nada si no resuelven los problemas de la gente”.

Además, le pidió al Presidente que los salarios “estén por arriba de la línea de pobreza”. “Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal inventá otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, remarcó.

“Alberto, mirá a lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes”, pidió Grabois, y agregó: “¡Es obvio que esto no da para más!. Nosotros tenemos la obligación, nos guste más el Gobierno o nos guste menos, de salir a denunciar esto y luchar por medidas concretas. Porque si no estamos traicionando nuestra función como dirigentes”.

Manifestación en Puente Pueyrredón en el marco de la jornada de protesta por el salario básico universal



🗣️ @JuanGrabois: "@alferdez mirá a lo que llegamos, a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo" pic.twitter.com/nuebSyTtzL — Radio Gráfica (@radiografica893) 20 de julio de 2022

Los reclamos

Además del Salario Básico Universal, el rosario completo de reclamos del MTE incluye un aumento generalizado para empleados públicos y privados, una suba para los jubilados que cobran la mínima, y un aguinaldo para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Es un pliego complejo para la Casa Rosada, que a través de los ministros Silvina Batakis, de Economía, y Juan Zabaleta, Desarrollo Social, ya rechazaron la implementación del salario básico y confirmaron que no habrá más aperturas de planes sociales, que abarca a cerca de 1,2 millón de personas, quienes cobran unos 20 mil pesos a cambio de 4 horas de trabajo diario en cooperativas barriales.

“Estamos realizando una Jornada Nacional de lucha porque la situación no se aguanta más. Mientras los vivos de siempre aumentan los precios de los alimentos y los productos de primera necesidad, millones de personas sobreviven como pueden. Vamos a realizar cortes en todo el país para exigir respuestas a la deuda interna. Estamos reclamando Salario Básico Universal para que ninguna persona sea indigente en la Argentina”, explicó Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), que acompaña a Grabois en su protesta, y quien también es secretaria adjunta de la UTEP.

La protesta se había definido el miércoles pasado en una asamblea principal en el hall de la estación Constitución. Además del corte en el puente Pueyrredón, se esperaban protestas en localidades de Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, La Rioja, Salta, Mendoza, Rio Negro, Neuquén, Mendoza y Santa Fe.

En la UTEP confirmaron a este medio que no se votó internamente sumarse a la movilización de Grabois, y hasta hubo críticas veladas al accionar del referente social. El domingo, en una entrevista con este medio, Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y referente del Evita marcó esa línea argumental: “Los movimientos populares no tenemos que sumarnos a estrategias de desestabilización democrática”.

Aunque no comparten la misma bandera del SBU, el Polo Obrero sí decidió acompañar a la distancia la jornada de lucha convocada por el MTE, con una concentración propia en las inmediaciones del Obelisco.

“Aún sin acordar con la propuesta del Salario Social que reclaman los compañeros del MTE creemos que es un avance que se sigan sumando más compañeros a la lucha contra el ajuste del gobierno”, apuntó el dirigente Eduardo Belliboni. La Unidad Piquetera reclama un refuerzo de ingreso de 20.000 para precarizados, monotributistas A y B, jubilados y beneficiarios del Potenciar Trabajo, aumento del salario mínimo, vital y móvil a $100 mil, y la atención integral a los comedores populares.

Pese a las diferencias entre las organizaciones sociales, esta tarde se espera un nuevo encuentro entre las agrupaciones que integran la UTEP y la Unidad Piquetera para definir posibles protestas en los próximos días por el deterioro generalizado de la situación social. Podría haber alguna actividad el miércoles o jueves. Ayer ya se movilizaron en Jujuy contra los allanamientos realizados por la policía provincial –acusan al gobernador Gerardo Morales de estar detrás–, repudio que volverá a repetirse mañana frente a la sede de la Corte Suprema en Capital Federal.

