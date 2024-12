Un jubilado se roció con combustible y quiso prenderse fuego en una sede del Pami en Córdoba

Un jubilado se roció con combustible e intentó prenderse fuego este jueves en una de las sedes del Pami en Córdoba. El hombre, de unos 70 años, estaba realizando el trámite para pedir la cobertura de medicamentos. El lunes del Gobierno decidió modificar la reglamentación que otorgaba medicación gratis a los afiliados a la obra social y solo podrán acceder a este beneficio quienes realicen un trámite que resultó ser bastante burócratico y difícil de entender para los adultos mayores.

Según informó el diario cordobés La Voz, el jubilado estaba en la oficina ubicada en la avenida General Paz y fue informado de que debía comenzar a pagar un porcentaje de los medicamentos. Entonces utilizó una sustancia inflamable que traía en bidón para rociarse.

Según testigos, el hombre tiene una enfermedad terminal. Fue contenido y asistido por médicos que lo trasladaron hasta un sanatorio para su atención.

En declaraciones a Radio Mitre Córdoba, un testigo señaló: “Cuando llegué me reconoció. Estaba con el bidón en la mano. Me dice: mirá lo que vas a ver ahora. ¿Qué vas a hacer?, le dije, y me muestra el bidón”.

El testigo, que también es jubilado, dijo que se siente “mucha desesperación”. “Ya ha venido dos o tres veces y lo han sacado corriendo. Tomó esa determinación. Se quiso prender fuego solo y entre dos o tres lo pudimos sacar porque quería manotear un encendedor”, añadió.

Mariano Luquez, delegado de UPCN en Pami Córdoba, relató que “un afiliado vino aparentemente para realizar el trámite de renovación de medicamentos y se roció en nafta”.

“Una situación de muchísima ansiedad, de muchísima necesidad que tiene el afiliado por no perder su medicación”, afirmó y consideró que la información sobre los cambios en la cobertura de los medicamentos para los jubilados nacionales “no ha sido muy clara ni fluida”.

El lunes el gobierno nacional confirmó que la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados quedó restringida a quienes ganen menos de un haber mínimo y medio. Además, deberán realizar un trámite de inscripción y cumplir con una serie de requisitos.