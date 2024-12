El PAMI anunció que para tener cobertura de medicamentos al 100% habrá que hacer un trámite especial

El gobierno nacional confirmó que la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados quedó restringido a quienes ganen menos de un haber mínimo y medio. Además, deberán realizar un trámite de inscripción y cumplir con una serie de requisitos.

“Adicionalmente a todas las coberturas que tenemos seguiremos garantizando el acceso total a medicamentos mediante el subsidio social para todos aquellos que realmente lo necesiten”, señaló el PAMI en un comunicado de prensa.

“Todo aquel afiliado que no pueda pagarlo, puede iniciar el trámite para obtener el subsidio social. Quien no está inscripto debe hacerlo. Es un trámite simple que se puede iniciar en la web y luego presentarse en la agencia”, dijo el titular del PAMI, Esteban Leguízamo.

Los descuentos de los medicamentos al 50%, 60 y 80% siguen sin modificaciones.

Si bien el parte de prensa no lo aclara, los jubilados que deseen mantener este beneficio deberán realizar la inscripción en la página del PAMI.

El comunicado de PAMI tampoco precisa desde cuándo rige la medida, aunque diferentes denuncias de jubilados aseguran que comenzó este 1 de diciembre.

El titular del PAMI, reiteró en declaraciones a Radio Mitre que la cobertura “está garantizada para quienes más lo necesitan. Queremos llevarle tranquilidad a los afiliados. No estamos sacando ningún medicamento del vademécum”.

De acuerdo al funcionario, “están todos los medicamentos a disposición y aquel afiliado que no pueda pagar el tratamiento, puede tramitar en cualquier agencia del país el subsidio social. Es un trámite simple, hasta se puede iniciar por en la web y es ágil”, detalló Leguizamo, al tiempo que describió al PAMI como “la obra social con la mayor cobertura en descuentos del sistema de salud, con una administración ordenada y planificada que hace que el gasto, o como me gusta llamarlo a mí, la inversión, sea realmente eficiente y llegue a los que más la necesitan”.

“El Instituto tiene que financiar la demanda, y no la oferta como era antes. Ese es el concepto de administración más importante que tenemos. Estas medidas de reordenamiento buscan poner fin a las irregularidades dentro del sistema que se detectaron en los últimos años, desde abusos en la solicitud de medicamentos hasta fraudes relacionados con recetas falsas”, subrayó. Además, Leguizamo remarcó que uno de los problemas “más graves fue el uso indebido de medicamentos por parte de afiliados que no cumplían los criterios necesarios para recibirlos de manera gratuita. Por ejemplo, detectamos que 600.000 afiliados retiraron medicamentos gratis mientras estaban afiliados a prepagas. Esto no solo perjudica a la institución, sino también a quienes realmente necesitan el acceso a esos medicamentos”, apuntó el funcionario que está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Russo.

Asimismo, denunció la existencia de “bandas que ofrecían medicamentos en WhatsApp y Telegram, lo que generó una pérdida presupuestaria importantísima para el PAMI”, al tiempo que explicó que con el fin de evitar estos delitos, “se fortaleció la seguridad en la emisión de recetas electrónicas, garantizando que ”los médicos sean verdaderamente quienes prescriben los tratamientos“.

Las condiciones para acceder al subsidio social

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales (el haber mínimo de diciembre es de $259.597,80, por lo que 1,5 del mínimo es $389.396,70, sin tener en cuenta el bono extra de $70.000) o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No estar afiliado a una prepaga.

No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.

Cómo funciona el 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales según la página del PAMI:

El subsidio por razones sociales está destinado a personas afiliadas que por razones de vulnerabilidad social no pueden pagar sus medicamentos ambulatorios con descuento.

Para acceder a los medicamentos al 100% de cobertura por razones sociales, los afiliados al Instituto deberán:

De no cumplir con los puntos 1) y 2) y, siendo el costo en bolsillo de los medicamentos indicados para su tratamiento igual o mayor al 15% de sus ingresos, podrá solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción en el que se requerirá y evaluará:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13) y la escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05); y

Revalidación médica.

No se encontrarán alcanzados por estas restricciones los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

¿QUIÉN PUEDE REALIZAR EL TRÁMITE?

El trámite podrá realizarlo la persona afiliada, su apoderado/a o familiar.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE NECESITA?

Documento Nacional de Identidad.

Receta de la medicación solicitada, emitida por médica/o de cabecera o especialista con el diagnóstico que da origen a la prestación, en forma detallada o con codificación de la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión).

Declaración Jurada

En caso de necesitar más de 4 medicamentos por Subsidio Social, deberá presentar el formulario de medicamentos.

RENOVACIÓN:

¿DÓNDE PUEDO REALIZAR ESTE TRÁMITE?

Este es un trámite web. Podés realizarlo desde tu celular, tablet o computadora.

Si querés aprender a realizar tus trámites web mirá este video.

También podés realizar este trámite en tu agencia. Recordá sacar turno online para una mejor atención.