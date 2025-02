Karina Milei y gobernadores de provincias mineras viajan en busca de inversiones a Canadá

En un contexto global donde la minería emerge como un sector clave para la transición energética, Argentina se prepara para hacer pie en la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) 2025, el evento minero más importante a nivel mundial.

Hay expectativa por la coyuntura global respecto de cobros de aranceles, guerras comerciales y alianzas geoestratégicas tras la asunción del presidente de los EE.UU., Donald Trump. Y también por la llegada de divisas a la Argentina que activen las economías regionales y generen empleo y actividad, según las promesas y discurso del Gobierno nacional.

A celebrarse del 2 al 5 de marzo en Toronto, Canadá, la delegación argentina estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la acompañará el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.

La hermana del presidente, que estuvo por estas semanas en el eje de la tormenta por el escándalo de $LIBRA, buscará atraer inversiones extranjeras presentando una propuesta integral que resalta la riqueza de los recursos naturales del país, la disponibilidad de proyectos estratégicos y los incentivos a la inversión.

Habrá presentaciones y videos en español, inglés y chino para concitar la atención de ejecutivos de megamineras y funcionarios de distintos países del mundo, curiosos del proceso económico liderado por el presidente Javier Milei.

La presencia de Karina Milei en un evento de esta índole no es menor. Se espera que para 2027, las exportaciones mineras argentinas experimenten un auge significativo, duplicándose y alcanzando aproximadamente $10.000 millones, impulsadas principalmente por proyectos de litio y cobre.

Qué funcionarios y gobernadores van a la PDAC en Canadá

Karina Milei y Lucero estarán acompañados de un “Caputo Boy”. Otro elegido para el viaje es el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

A la delegación se suman gobernadores de provincias mineras como Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Estará, además, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; el ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos; la secretaria de Minería de Santa Cruz, Nadia Ricci; y la secretaria de Minería y Medio Ambiente de Río Negro, Andrea Confini.

La agenda argentina en la PDAC 2025 incluye eventos estratégicos diseñados para maximizar la visibilidad y el interés de los inversores.

Políticos peronistas, radicales, más progresistas y más conservadores, con más o menos simpatía hacia Milei, se unificarán en el mensaje para que lleguen dólares a sus provincias. La minería y la energía son los dos sectores que muestren un crecimiento intensivo. En charlas off the record con ejecutivos de las megamineras se escuchan promesas de grandes inversiones. Para eso ya tienen el marco legal con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversones, ampliamente celebrado por esas compañías.

¿Cómo será el Argetina Day en la feria PDAC 2025 de Canadá?

El Argentina Day, programado para el 3 de marzo de 2025, se llevará a cabo de 8:00 a 12:30 en la Room 106, Level 100, North Building del Metro Toronto Convention Centre (MTCC).

La jornada incluirá discursos de bienvenida de la Embajadora de Argentina en Canadá, Josefina Martínez Gramuglia, y del Embajador de Canadá en Argentina, Stewart Wheeler.

Además, se presentarán informes sobre la situación económica argentina y las oportunidades en las regiones del Norte, Cuyo y Patagonia.

En ese día se contará con la presencia y moderación de Alejandra Cardona, directora ejecutiva de CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras).

De parte del lado corporativo y empresarial, estarán Mark Bristow, CEO Barrick Gold; Paula Uribe, directora de Asuntos Públicos para Latam de Rio Tinto; Dave Dicaire, General Manager de Vicuña Corporation (BHP + Lundin); Eduardo Elsztain, presidente de Austral Gold y Laura Yorghanjian, de la Cámara de Comercio de Argentina y Canadá.

En tanto, el Mining Connection Argentina, un evento exclusivo por invitación organizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) el martes 4 de marzo, buscará tejer lazos sólidos entre las empresas mineras argentinas y los inversores internacionales.

Para facilitar la interacción y el intercambio de información, la Argentina Mining Pavilion, ubicada en el stand 1023, servirá como punto de encuentro para empresas y provincias argentinas.

Uno de los puntos fuertes de la presentación argentina en la PDAC 2025 será el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Este instrumento, que ofrece beneficios fiscales, exenciones tributarias e incentivos y facilita el acceso a divisas para proyectos de gran envergadura, busca demostrar ser un catalizador para atraer inversiones de empresas líderes como BHP y Rio Tinto. Sin embargo desde algunas empresas hubo quejas respecto de los tiempos de aprobación.

Hubo 11 proyectos presentados en ese régimen, por inversiones en torno a los U$S15.000 millones, y solo uno tuvo hasta ahora aprobación oficial: el parque solar “El Quemado” de YPF Luz que se construirá en la provincia de Mendoza.

¿Qué harán las provincias mineras en la PDAC 2025 de Canadá?

Las provincias mineras argentinas también tendrán un rol protagónico en la PDAC 2025. Santa Cruz, por ejemplo, contará con un stand propio a través de FOMICRUZ, su empresa estatal minera, para promover el potencial minero de la región.

Además, Santa Cruz impulsará el foro “Exploring new frontiers in the Deseado Massif” para promocionar oportunidades de exploración y negocios en la provincia.

Mendoza, por su parte, también estará presente en la PDAC 2025, buscando posicionarse como un actor clave en la transición energética mundial.

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con el embajador de Canadá, Stewart Wheeler, para discutir los avances en el sector y su participación en la feria.

Además, los gobernadores de Mendoza y San Juan participarán en el panel “Oportunidades en las provincias de Cuyo y Patagonia” en el marco del Día de Argentina.

¿Cuántos proyectos hay en la Argentina en 2025?

Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, en la Argentina hay 311 proyectos mineros en el país, tanto en etapa de producción, construcción, factbilidad, prefactibilidad, prospección y exploración. Esto abarca a minerales como el oro, plata, cobre, litio y otros.

En cuanto al oro, existen 11 proyectos en producción y 1 en construcción. Para la plata, se registran 3 proyectos en producción y ninguno en construcción. El cobre cuenta con 1 proyecto en producción y 1 en construcción. Finalmente, el litio presenta 4 proyectos en producción y 2 en construcción.

Algunos de los proyectos de cobre más significativos son: en producción, Martín Bronce (Jujuy); en construcción, Josemaría (San Juan).

En tanto que en factibilidad está El Pachón (San Juan), Mara (Catamarca) y Taca Taca (Salta).

El proyecto minero Los Azules, en San Juan, Argentina, se encuentra en etapa de factibilidad y está próximo a iniciar la ingeniería de detalle.