Kicillof defendió a Cristina antes del fallo por la causa Vialidad: “Todo lo que se va a decir no existió, es un escándalo jurídico”

Un poco más lejos de los cortocircuitos en torno a la presidencia del PJ, pero aún en un clima de escaso o nulo diálogo entre los líderes del Justicialismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la causa Vialidad dos días antes de que Casación anuncie si confirma la condena a seis años de cárcel para Cristina Kirchner y remarcó que la Justicia utilizó “un derecho fantasía” y montó “una ficción” donde “no hay una sola prueba” en contra de la exvicepresidenta y se la acusa de “un delito que no existió”, dando un golpe a la credibilidad del sistema Judicial.

Según Kicillof, que dejó por un momento de lado las diferencias que los últimos meses pisieron la interna peronista al rojo vivo hasta la confirmación de Cristina como presidenta del PJ, es una especie de “aleccionamiento” para quienes quieran llevar adelante ciertas políticas populares, con el propósito de ensuciar su figura y, en este caso, con el agravante de prohibir el desempeño de cargos públicos, “donde está claro que lo que hay es una proscripción”.

Junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Martín Mena, el mandatario provincial señaló este lunes en conferencia de prensa que “no hubo sobreprecio en las obras de Santa Cruz” y que “no hay ninguna sin terminar”.

“Nunca pudo haber cometido ese ilícito por la función que tenía, porque no era la encargada de tomar esas decisiones”, añadió.

“Esta realidad no existe. El Poder Judicial está actuando como un partido político. Nuestro total rechazo y repudio de lo que va a ocurrir el miércoles porque, además, es un golpe a la credibilidad de los jueces. Nuestro absoluto acompañamiento está con la víctima, que es Cristina”, dijo el mandatario provincial, al tiempo que remarcó que se trata de “una condena absolutamente ficticia, con el propósito de ensuciar y con el agravante de que se convierte en un caso de persecución política y de proscripción”.

Para el gobernador bonaerense, “es un escándalo jurídico, que según dicen algunos diarios no tenemos que esperar al miércoles para saber el fallo. como ha pasado en cada causa que se ha llevado adelante contra dirigentes populares, particularmente contra Cristina. Nos enteramos por los diarios de los detales de dictámenes que todavía no han sido escritos ni firmados, No sé si se redactan en las editoriales o estamos hablando de un entramando espantoso de los llamados sótanos de la democracia”, cuestionó.

Más tarde, Kicillof se manifestó también sobre el tema en redes soociales: “El fallo contra CFK en la causa Vialidad representa un hecho de una inmensa gravedad institucional: no hay ni una sola prueba en los expedientes, las obras se hicieron y no hubo sobreprecios, pero la condena ya está escrita. Estamos ante un nuevo capítulo de este proceso de persecución política, judicial y mediática al que llamamos lawfare y que busca disciplinar y proscribir a los dirigentes populares. Desde la Provincia manifestamos nuestro absoluto rechazo a este nuevo golpe a nuestras instituciones y expresamos nuestro total acompañamiento a Cristina”, posteó el mandatario.

En el mismo sentido habló Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense, al preguntar “¿quién puede creer en una Justicia que va a hacer lo que algunos medios anuncian con lujo de detalles desde hace meses?”. Para el funcionario, se trata de “una persecución judicial acompasada con el calendario electoral”.

“Nada de lo que dijo la Justicia en esa sentencia en 2022 se probó en el juicio: no hubo sobreprecios, lo construido estaba instalado. No hubo nadie que pueda avalar la ridiculez de la acusación fiscal en la causa Vialidad; pero había que mantener el relato de supuestos hechos de corrupción. Esto es una estrategia de disciplinamiento contra la política. Es una mezcla inescrupulosa de medios de comunicación concentrados, políticos y un sector muy chiquito pero muy poderoso de la Argentina”, remarcó Mena. Y concluyó: “Presa, muerta, proscripta, intentaron de todo contra una de las principales líderes de nuestra democracia. Desde la Provincia de Buenos Aires queremos advertir la gravedad de lo que está sucediendo”.

Casación se expide el miércoles

La Cámara Federal de Casación penal dará a conocer el próximo 13 de noviembre su decisión en la causa de Vialidad en la que está condenada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por delitos con la obra pública en Santa Cruz.

La sala IV del máximo tribunal penal del país comunicará ese día si confirma, revoca o modifica la sentencia a seis años de prisión contra la exmandataria, al igual que su decisión referida a las penas impuestas a otros acusados, informaron fuentes judiciales.

Se trata de una audiencia de “lectura de sentencia” a la que asistirán los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky para dar a conocer la decisión.

La fecha se fijó tras haber rechazado los últimos recursos que presentó la semana pasada la defensa de la expresidenta, en los que sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy aludieron a “indebidas intromisiones por parte de sectores políticos y mediáticos” para “influir y direccionar” la causa Vialidad.

En uno de esos planteos habían cuestionado los dichos del presidente Javier Milei vinculados a la causa durante un acto en Parque Lezama, donde aludió a la supuesta responsabilidad de los jueces, y también la publicación de notas periodísticas donde se adelantaba que habría una decisión de Casación vinculada a confirmar esa condena por administración fraudulenta emitida por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) al término de un juicio oral.

“El presidente de la Nación, Javier Milei, protagonizó un acto de relanzamiento de su partido político en el cual, ante la proclama de su público, exhortó a los magistrados que integran esta Cámara Federal de Casación Penal para avanzar en esta causa y ratificar la injusta condena impuesta a nuestra asistida”, sostuvo Beraldi en ese escrito, ahora rechazado por Casación.

Se trata de la causa en la que se analizó el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, también condenado en ese debate oral.

El veredicto del TOF 2 fue apelado por todas las defensas, que reclaman absoluciones, y por la fiscalía, desde donde se exigió agravar la condena y considerar el delito de “asociación ilícita”, en base a lo cual se habían reclamado 12 años de cárcel para la ex presidenta.

Con información de agencias.

