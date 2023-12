Kicillof también salió a dar su discurso afuera: “¡Viva la justicia social, carajo!”

Al igual que Javier Milei, tras jurar como presidente de la Nación, Axel Kicillof también salió afuera del edificio legislativo a dar su discurso de cara a la gente. En un encendido mensaje, inmediatamente posterior al que había brindado en la Legislatura bonaerense después de asumir su segundo mandato —y con la presencia estelar en uno de los palcos de Cristina Fernández de Kirchner—, el mandatario peronista señaló son “respetuosos de lo que ha ocurrido a nivel nacional” pero resaltó que “hoy, por voluntad popular, el peronismo gobierna la provincia más grande de la Argentina”.

De esta manera, apenas asumió su segundo mandato Kicillof ya se plantó como cabeza de la oposición a Milei.

Acompañado por su vicegobernadora, Verónica Magario —quien habló antes que él—, Kicillof cerró su encedido discurso con una frase que evoca al eslogan de Milei pero con otro sentido: “¡Viva la justicia social, carajo!”.

Sostuvo que los bonaerenses lo reeligieron porque “comprendieron que en momentos difíciles y complicados hace falta más que nunca un Estado que defienda la producción y el trabajo; un Estado que defienda la educación pública, gratuita, universal y obligatoria; un Estado que defienda la salud para todos y para todas”.

En tal sentido, dijo que “para hacer todo eso” se necesita plata. “No estamos pidiendo nada extemporáneo, ni nada desubicado, ni nada que no tenga sustento, estamos pidiendo mayor justicia distributiva para la provincia, que tiene buena parte de la producción, la industria y el empleo [de la Argentina] pero tiene también buena parte de las necesidades, buena parte de las carencias y buena parte de las deudas”. “El asfalto necesita recursos, los hospitales necesitan recursos, somos la que menos recibimos”, planteó.

Kicillof, que fue reelecto en una de las pocas provincias donde no ganó Milei sino su oponente, Sergio Massa —a quien le envió su saludo en público—, dijo que en su gestión no se van “a adelantar ni a ser atropellados” porque “todavía no se conocen” las medidas del gobierno de Milei pero señaló que “si lo que se busca es el equilibrio fiscal, eso se construye con gasto de un lado y recurso del otro”.

“Para lograr el equilibrio fiscal, aquellos que creen y pregonan que no hay plata en ningún lado, les digo que en el país y en la provincia sí que hay plata, el problema es que la tienen pequeños sectores”, sostuvo Kicillof, que dio su mensaje parado frente a un atril y con mucha fuerza en la voz.

Directas a Milei

“Durante toda la campaña electoral se habló de ajustes motosierras, pero se dijo que ese ajuste esta vez no iba a recaer sobre los sectores populares carenciados, sobre los trabajadores, sobre los pequeños productores, que esta vez iba a caer en otro lado. Bien, de esa motosierra queremos saber y queremos ver quién se encuentra de cada lado”, dijo Kicillof, aludiendo a otro de los símbolos de la campaña de La Libertad Avanza: la motosierra como sinónimo de ajuste.

“A la espera de esas medidas decimos en la provincia de Buenos Aires que vamos a dedicarnos a defender a los sectores que necesitan apoyo y acompañamiento, que vamos a hacer los mayores esfuerzos por gastar cada peso bien y eso es en beneficio del pueblo de la mayoría de los sectores populares”, dijo Kicillof, anticipándose al programa económico de ajuste que, según se informó, tiene previsto anunciar este martes el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Señaló que Buenos Aires es una provincia “productiva, de trabajo, que no habla de la industria nacional solamente como una bandera abstracta, porque la industria nacional hace nido y hace hogar en la provincia de Buenos Aires”. “Es nuestra obligación defenderla, por eso en estos tiempos que se vienen no saben cómo me llena de alegría ver un pueblo que defiende lo que es suyo, pero lo hace con amor, lo hace sin odio, lo hace alegremente, lo hace en la calle, lo hace unido, lo hace organizado”, expresó.

Para seguir diferenciándose del discurso de Milei, Kicillof dijo en su gestión no creen “que con individualismo y egoísmo se vaya a salvar nadie, ni siquiera el que solo piensa en él”, porque “nadie puede vivir alegre y realizado en una sociedad donde el resto no está”.

Sostuvo que “el cálculo que corresponde cuando se invierte en educación y en salud no es si lo devuelve cada pibe y cada piba sino si al cabo de ese tiempo, con el jardín, con la primaria, con la secundaria y con la universidad pública y gratuita, se recibe un aporte para todos, para el conjunto”. Y dijo que “se equivocan si reducen a cada pibe a un proyecto de inversión que tiene que devolver lo que la sociedad le da”.

JJD