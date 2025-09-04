Kicillof en el cierre de campaña: “Las urnas llenas de votos de Fuerza Patria pueden frenar a Milei”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerró este jueves la campaña proselitista en Merlo y Lomas de Zamora rumbo a las elecciones del próximo domingo y pidió llenar las “urnas de votos de Fuerza Patria” como “único mensaje” para frenar al presidente Javier Milei.

“El ruido de las urnas repletas de votos de Fuerza Patria es el único mensaje que puede frenar a Milei”, sostuvo Kicillof durante su visita a esos municipios de la Primera y Tercera Sección electoral junto a la vicegobernadora Verónica Magario.

Al visitar obras de infraestructura en la Escuela de Educación Superior N°508 junto al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, el mandatario bonaerense dijo que “nadie que tenga sensibilidad y comprensión puede votar en apoyo a Milei este domingo”.

“El topo no solo vino a destruir el Estado, también quiere terminar con nuestras costumbres y con la característica solidaria de nuestro pueblo: en Argentina no debería gobernar nadie que les dé la espalda a las personas con discapacidad”, planteó Kicillof, a horas del inicio de la veda electoral.

Durante el cierre en territorio lomense, el gobernador estuvo acompañado del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; la jefa de gabinete municipal y candidata a concejal, Sol Tischik, según se informó en un comunicado.

Antes había participado de una recorrida por la exposición “Hecho en Merlo, hecho con orgullo”, junto al candidato a senador bonaerense Gabriel Katopodis y el intendente local Gustavo Menéndez.

“El Gobierno desfinancia la educación y la salud pública, les saca los remedios a los jubilados y ataca a las personas con discapacidad: todas esas son las consecuencias de un Presidente que gobierna odiando a su pueblo y despreciando nuestra historia y nuestra cultura”, expresó Kicillof.

Y añadió que mientras “el mundo entero protege a sus trabajadores y a sus industrias nacionales, Milei le puso una latita encima a nuestro país para venderlo como si fuera un auto usado”.

Cristina posteó un mensaje en redes llamando a votar

En tanto, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también llamó este jueves a votar el domingo por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. La expresidenta difundió un mensaje en sus redes sociales en el que convocó a “ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias” y aseguró que “ese freno es la boleta de Fuerza Patria”.

En su mensaje, Cristina habló directamente a la militancia peronista bonaerense y apuntó con dureza contra el presidente Milei, a quien acusó de “cobarde”, “caradura” y “muy miserable”. El disparador fue la puesta en escena del mandatario en Moreno, donde, en medio de la campaña, cantó pidiendo “sacar del cajón” a Néstor Kirchner. Para la exmandataria, se trató de “un show de muy mal gusto” y “propio de gente cobarde y de muy baja estofa”.

“Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno”, lanzó.

La exvicepresidenta también criticó a Milei por su defensa de Karina Milei en la investigación por presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad. “Hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana. El que dijo eso no fue ningún opositor, sino su propio abogado personal, con quien escuchaba ópera todos los domingos en Olivos y a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad”, recordó.

En tono irónico, Cristina bautizó al jefe de Estado como “cara de piedra Milei”, comparándolo con el histórico boxeador panameño “Mano de Piedra Durán”. “Lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano”, insistió.

También se refirió a las afirmaciones de Milei sobre un supuesto intento de asesinato en su contra, recordando su propia experiencia en el atentado de 2022: “Presidente Milei, sólo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo, y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros no lo pudieron lograr”.

A diferencia del actual mandatario, aseguró que nunca utiliza esa experiencia con fines políticos: “Jamás hago mención de ello en mis intervenciones públicas ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática y se ve que el inconsciente trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente”.

Por último, insistió en que Milei debe “recuperar el eje de lo que todos como ciudadanos esperamos de un presidente”. Y remató: “Aun cuando no compartamos ninguna de sus ideas, es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal. Es su obligación”.

Con información de la agencia NA