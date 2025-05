Larreta eligió cerrar su campaña con una caminata de 24 horas por los barrios y sin acto

A diferencia de otros competidores en las elecciones porteñas a legislador, el exalcalde y postulante por el partido Volvamos Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, eligió como final de su intento de regresar a la arena política después de quedar fuera de las internas presidenciales de 2023 con Patricia Bullrich, y ya lejos del clan Macri, no hacer un acto formal de cierre y ponerse la frente de una recorrida de 24 horas por media docena de barrios de la ciudad de Buenos Aires. “Si me votan la mitad de los que me saludan, ganamos la elección” destacó el exjefe de Gobierno capitalino.

“Mi campaña fue caminar por la calle. Durante cuatro meses estuve caminando entre 6 y 8 horas por día como cuando era jefe de Gobierno”, declaró quien supo ser uno de los líderes de un PRO que se fue desintegrando desde que Javier Milei es Presidente.

El candidato a legislador porteño señaló además: “Siento que volví a las bases, a mis orígenes. Los otros candidatos hablan de temas nacionales, yo escucho a la gente y a la gente le importa su vereda su casa, su metro cuadrado”.

“Para mí fue super gratificante sentir lo que soy yo y decir lo que siento. Caminaba por la calle solo o con una persona, sin el aparato que te condiciona”, aseveró en diálogo con Radio Rivadavia antes que comience la veda.

Además, manifestó: “No haría un acuerdo con el kirchnerismo y no es una prioridad hoy. Hoy la prioridad es sacar las barreras del Sarmiento, los colectivos eléctricos”.

“La gente sabe que laburo 24/7 y que la Ciudad estaba mejor. hay que decirle basta al abandono”, expresó, a la vez que contó sus sensaciones cuando dejó de ser jefe de Gobierno porteño.

En ese sentido, indicó: “Durante mucho tiempo se rompió el teléfono. Miraba la agenda y no tenía nada. Los amigos del campeón es una sensación muy fuerte y ahí aprendés a diferenciar quién es quién. Pero también ves gente que se portó muy bien, que fue muy cálida”.

“Estoy orgulloso de mi mismo, porque siento que lo manejé con equilibrio”, aseveró y reiteró: “Quiero ser jefe de Gobierno de la Ciudad. Lo dije de forma concreta”.

También señaló: “Hay que duplicar la cantidad de policías en la calle. Y lo digo con el conocimiento de ser quien creó la Policía de la Ciudad. Hoy hay la mitad de los policías que había antes. Hay que sacar a los policías de la comisaría. Vas a una comisaría y están todos adentro y tienen que estar en la calle”.

Contra Jorge Macri

Horas antes, Rodríguez Larreta afirmó que la posibilidad de que el macrismo pierda en las elecciones del domingo próximo “es real”, pero no porque su postulación le reste votos sino “por la mala gestión” de Jorge Macri y dijo que el PRO en campaña habla de las obras públicas que hizo su gestión.

“Hacen campaña hablando de obras que hice yo, porque no pueden mostrar ninguna ella por la actual gestión”, aseveró el candidato de “Volvamos Buenos Aires”, al tiempo que recalcó que “hay mucha bronca en la gente porque la ciudad se cayó muy rápido en un año y medio”.

Rodríguez Larreta agregó que “la Ciudad está mal, sufre de desidia y abandono”, y advirtió si el Gobierno (de Jorge Macri) pierde la elección, no es porque su candidatura divida votos sino “por la mala gestión”, que llevó a que los partidos que acompañaron al PRO en 2023 “se fueron”.

“Todos los partidos que acompañaron a Jorge Macri en la última elección se fueron. No me van a decir que en la Coalición Cívica con (Elisa) Carrió son funcionales al kirchnerismo. El socialismo, el radicalismo, se fueron todos porque la gestión está mal”, enfatizó.

El candidato por el frente “Volvamos Buenos Aires” dijo que desde que asumió Jorge Macri en el Gobierno porteño “dinamitaron uno de los valores fundamentales del PRO, que es la gestión”, y aseguró que “hay mucha bronca entre la gente porque la Ciudad se cayó muy rápido”.

“La ciudad está triste la gente me dice palabras como desidia y abandono, y diría que todos los barrios por igual. Antes la ciudad estaba mejor, ahora está sucia. Es la frase que me dicen todo el tiempo en todos los barrios, en Belgrano, en Villa del Parque, en Flores”, aseveró.

Recordó que Jorge Macri llegó a la gestión “diciendo que iba a continuar lo que estábamos haciendo y que yo era un fenómeno”, pero por el contrario “rompió el equipo, rompió el método, e hizo ‘cero obras’ en un año y medio”.

“Llegó (al Gobierno) y dijo ahora vamos a poner en crisis lo que hizo Larreta y hoy tenemos crisis en seguridad, crisis en todo, la ciudad está en crisis. Lo fui a buscar por su experiencia en Vicente López, pero me equivoqué al traerlo y el resultado está a la vista”, recalcó.

Con información de agencias.

