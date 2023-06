El líder de Revolución Federal se arrepintió ante la Justicia por las agresiones a políticos y periodistas

El líder de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Jonathan Morel, se arrepintió ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi por las expresiones agresivas que tuvo contra la ex titular del INADI Victoria Donda, el periodista Víctor Hugo Morales y dos legisladoras del Frente de Todos.

“Lo único que hacía era manifestarme en contra de la clase política argentina siempre y cuando se me presentaba la oportunidad. Mi intención con estos actos, era hacerle saber mi situación social y económica y buscar refugio o ayuda en los actores políticos”, declaró Morel ante el juez.

Martínez de Giorgi convocó a Morel –procesado por intimidación pública, en un fallo confirmado por Cámara- para una ampliación de indagatoria por nuevos hechos detectados tras su primera comparencia.

“Con respecto a lo de Victoria Donda, jamás fue mi intención amenazarla ni atemorizarla”, dijo Morel, quien le había espetado a la ex titular del INADI: “Donda te persigo. Donda vas a tener el mismo destino que tus viejos hija de puta. Le vas a ir a tocar timbre a San Pedro antes Donda, la concha tuya” (sic).

“Destaco que esa expresión fue realizada en una manifestación en la vía pública donde nos estábamos manifestando por el aniversario de la fiesta de Olivos donde Fabiola Yáñez había festejado su cumpleaños en pandemia”, justificó Morel.

“En ningún momento la amenacé de muerte ni le proferí ningún tipo de amenazas. De todas formas, en esta misma ampliación de indagatoria, manifiesto mi arrepentimiento con esos dichos y si pude haber herido a alguien y demás”, se disculpó.

Respecto de Víctor Hugo Morales, a quien le profirió “viejo pelotudo hijo de puta… pero lo cagaría a trompadas hasta desfigurarle la cara que… qué viejo pelotudo”, Morel explicó que esa expresión “fue un momento de indignación ya que se estaba subestimando a la protesta que habíamos realizado contra el Gobierno Nacional”.

“El Sr. Víctor Hugo Morales, intentó desviar el foco de atención, lo cual, a mí me produce cierto rechazo y por esos son mis dichos. Con respecto a la frase lo cagaría a trompadas quiero dejar en claro que yo jamás me acerqué a C5N ni jamás tuve un acto violento para con nadie, de violencia física me refiero”, declaró Morel.

“Entiendo que, quizá, Víctor Hugo Morales se lo pudo tomar a mal, pero no está en mi forma de ser ir a pegarle a nadie ni ningún tipo de violencia física”, añadió.

Sobre las legisladoras porteñas del Frente de Todos Maia Daer y Claudia Neira, a quienes en el acto de asunción de la ex ministra de Economía Silvina Batakis les dijo “chorras, hijas de puta, garcas, los vamos a prender fuego, uno por uno”, Morel respondió: “yo no las conozco”.

“No recuerdo haberlas visto y me fijé quienes eran, una vez que su denuncia se hizo pública. (…) Yo lo único que escucho y que no puedo negar, es que dije las vamos a prender fuego. Dichos de los cuales, por supuesto me arrepiento”, añadió.

“Viéndolos hoy a la lejanía puedo decir que no estoy de acuerdo con lo manifestado por mí mismo en esa oportunidad”, resumió la declaración.

El juez Martínez de Giorgi dispone de un plazo de diez días hábiles, que ya están corriendo, para resolver si amplía el procesamiento contra Morel.

Con información de agencias.

