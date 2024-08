Lourdes Arrieta, cerca de ser expulsada del bloque de LLA: “Me hicieron una cama, estas conspiraciones son de cobardes”

La visita de legisladores de La Libertad Avanza a represores presos en Ezeiza, como Alfredo Astiz, siguen generando polémica tanto en el seno del partido oficialista, como en todo el arco político y social. En ese contexto, en el ojo de la tormenta quedó la diputada mendocina, Lourdes Arrieta, apuntada por los propios libertarios por asegurar que no sabía a quién iba a ver cuando fueron en grupo hacia el penal, y se mantuvo muy crítica con sus compañeros y compañeras de espacio. “Siento que me usaron. Estas conspiraciones son de cobardes. Hay dirigentes que demostraron eso, que son cobardes”, disparó.

En este contexto de incertidumbre y crisis interna, Arrieta habló este lunes por primera vez con la prensa, luego de expresarse en redes sociales y en el recinto en la convulsionada sesión del pasado miércoles, y apuntó contra el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, contra quienes no salieron a defender su postura frente a los cuestionamientos de todos los sectores y contra la decisión que se materializaría este mismo martes de expulsarla del bloque libertario.

En diálogo con el programa que conduce Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, la diputada por Mendoza relató que el diputado entrerriano Beltrán Benedit “es que el que organizó la visita, avalados por el sacerdote Javier Ravasi. Para mí era una visita para conocer las condiciones sanitarias de los internos. Nadie me dijo que era visitar a condenados por lesa humanidad. Nadie me dijo que iban a visitar a Astiz, se referían a presos políticos, veteranos de guerra de Malvinas, militares presos”, argumentó.

De acuerdo a Arrieta, “la historia la conozco, pero la realidad es que no conozco las caras de esta gente. En la secundaria esto se pasaba por alto, en la universidad también. Esto habla del sistema educativo, donde no se enseña esto”.

En cuanto a cuando nacieron los rumores sobre su posible expulsión, la legisladora aseguró haber pedido “información al presidente de la Cámara, pero trató de poner paños fríos. Lo mismo Gabriel Bornoroni (diputado cordobés, presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza), que me dijo que solo era política, que no me preocupe. Ese día me suben a una combi de la Cámara de Diputados y ahora resulta que ''se mandaron solos'' y no es la agenda del presidente. Si no es la agenda del presidente, a ver, más atención. Nadie me dijo que no era la agenda del presidente. Yo hubiera acatado lo que él dijera porque soy una persona orgánica, que cree en este proyecto”, reclamó.

Para Arrieta, sus compañeros de bloque “me faltaron el respeto. Las personas que dijeron que vienen a hacer el cambio juegan con las mañas de la vieja política”, sostuvo.

Sobre su foto con el libro 'Nunca Más' en la mano, aseguró que se trató de “una reivindicación a la historia. Yo soy liberal, pero legislo para todos. Un informe como el de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) se tiene que hacer valer, hay que darle la importancia que merece”. Y agregó: “El Gobierno de facto no tomó en serio el respeto a la dignidad humana. No van con mis principios cristianos las torturas a gente, a bebés. Pido disculpas por haber ido a esa visita, no está en mi agenda ni en mi realidad”.

Asimismo, Arrieta insistió en que fue “la primera vez que entraba en un penal” y apuntó con dureza a sus compañeros y compañeras de partido: “Me hicieron una cama, a mí me querían echar del bloque. Martín Menem no podía no saber, como presidente de la Cámara, en un grupo de chat de la Libertad Avanza, no puede”.

Además, sobre Lilia Lemoine, que dijo que la diputada mendocina “no tenía los patitos en fila”, Arrieta sostuvo que escuchar sus palabras le generó “indignación”. “Quiere congraciarse con el presidente de la Cámara y con Milei. Y es muy triste la actitud del grupo en general. Nadie se levantó para calmarme cuando me enojé tanto en la sesión. Son cómplices. Todos lo minimizaron, me decían que no tenían los votos para echarme”, detalló.

De acuerdo a la legisladora, “el mismo Martín Menem, cuando yo estaba con mi abogado porque no sabía si me iban a sancionar, en vez de preocuparse por cómo estaba, solo dijo que acá no hay lugar para los tibios y que no era momento de venderse como 'putitas'. No le importó, siguieron hablando y pedían que me expulsaran. ¿Esa es la gente que legisla en nombre de la libertad? Es indignante. Cuando una mujer te dice a los gritos que no tenés huevos, es que perdiste toda autoridad”, recalcó.

Con respecto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, aseguró que nunca la llamó. “No se atrevería a decir ‘este sí, este no’, porque nos votó la gente. Esa soberbia que siguen instalando, burlándose del trabajo de mucha gente, es de locos. Yo creo que hay un verticalismo de gente que no responde al presidente, que quiere congraciarse con alguien, no sé si con Karina, con Martín Menem…o son muy cerrados y no les gusta que tengamos pensamiento crítico, o quieren hacerse dueños de La Libertad Avanza”, apuntó.

“Cuando Javier dice 'no vengo a criar corderos, vengo a despertar leones', cuando alguien tiene un pensamiento crítico, nos quieren sacar. Javier no tiene nada que ver, alguien desde adentro quiere desestabilizar todo esto”, reflexionó Arrieta.

Sobre su futuro dentro del partido libertario, dijo querer “terminar estos cuatro años legislando para bien. Quiero sembrar una semilla de patriotismo, ayudando al prójimo. Hay muchos que confunden al electorado que lo votó, que no entiende lo que está pasando. Yo no voy a renunciar a la Cámara de Diputados, me votó el 43% de los mendocinos. No me voy a rendir. Voy a arremeter para adelante. Estoy fortalecida en Dios y en mi familia. Voy a seguir legislando, comprometiéndome el doble”, adelantó.

“Dije la verdad y peleé contra un sistema de corrupción enorme, con un régimen verticalista totalitario donde no se puede pensar distinto. No hay diálogo ni con el presidente del bloque y menos con el presidente de la Cámara”, remarcó. Y agregó: Como mujer sufrimos violencia política, nos destratan. No hablés, cállate, los únicos que pueden hablar son el presidente del bloque y Javier Milei. La política sigue siendo muy machista y ninguna mujer se tiene que quedar callada. Se jactan de Alberto Fernández, de Espinoza, y actúan como ellos, violentando a una mujer. Ya no más. No hay que callarse más. Hay que decir las cosas. Puertas para dentro tiene que haber un replanteo para ver a quiénes queremos apoyar. En mi caso, banco las ideas de la libertad y a Javier Milei“, concluyó.

El miércoles pasado, luego de una sesión especial en la que el oficialismo sufrió un revés político, un grupo de diputados libertarios increpó a Arrieta por seguir dando visibilidad a un tema que La Libertad Avanza necesitaba ponerle un cierre.

Arrieta cargó contra Menem por no haberla defendido y por no hacerse responsable del conflicto desatado, al tiempo que repitió su versión de que el diputado Benedit, el organizador del tour a la cárcel de los genocidas, le había hecho “una cama”.

Luego de ese episodio, Menem reconoció que la expulsión de Arrieta estaba “en evaluación”. En las próximas horas, el bloque tomará una definición y todo apunta a que la mendocina ya no pertenecerá al espacio formal de LLA.

IG