Macri anunció el lanzamiento de “Para qué”, su nuevo libro de cara a las elecciones 2023

El ex presidente Mauricio Macri anunció el lanzamiento de un nuevo libro, con el que buscará volver a ocupar el centro de la escena política de cara a las elecciones de 2023.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde presentó la tapa de Para qué.

“A partir del 18 de octubre llega Para qué, mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas librerías!”, señaló el ex jefe de Estado, quien se encuentra en España dictando clases en universidades.

A partir del 18 de octubre llega “Para qué”, mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas las librerías! pic.twitter.com/r2WcBiGptG — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 5 de octubre de 2022

“Aprendizajes sobre liderazgo y poder ganar el segundo tiempo”, es el subtítulo del libro, por medio del cual plantea su decisión de jugar en 2023, ya sea como candidato o como hombre fuerte del PRO a la hora de encarar definiciones.

En su publicación en Twitter, el ex mandatario también difundió la contratapa de “Para qué”. “Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, se trata de una vibración que sólo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarlos. Son nuestros para qué”, señaló Macri.

Y continuó: “Este libro trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presidente de un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad y, sobre todo, para qué cambiar un país”.

El líder del PRO indicó en la contratapa que el libro está dedicado a los que lo “acompañaron en cada una de las etapas y a los que hoy están emprendiendo sus propios caminos, donde sea que los lleven”.

“Para todos ustedes, aquí va mi experiencia”, finaliza el breve texto, que viene a ser una continuación de “Primer tiempo”, el libro que Macri presentó en marzo de 2021 y en el que plasmó sus reflexiones respecto a su mandato al frente de la Casa Rosada.

Si bien Macri sigue jugando al misterio sobre su futuro político, a pesar de que en los últimos meses levantó su perfil público y salió de recorrida por el interior de la provincia de Buenos Aires, el lanzamiento de su nuevo libro enciende las luces de alarma dentro de su propio espacio político, convulsionado días atrás por las críticas que hizo el diputado nacional de la UCR Facundo Manes sobre el “populismo institucional” que -a su entender- realizó el líder del PRO desde la Casa Rosada.

Con la interna de Juntos por el Cambio en plena ebullición, el expresidente comienza a generar presión en un armado político opositor que ya encuentra fricciones entre los propios dirigentes del PRO.

A una posible candidatura de Macri en las PASO del año próximo también se suman el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al igual que el titular del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Desde el entorno del jefe de Gobierno porteño afirmaron que no tienen “ninguna consideración en particular” respecto del lanzamiento del libro del exmandatario, pero aclararon que trabajan “con la hipótesis de que Mauricio Macri va a ser precandidato” en 2023.

“Falta mucho para las candidaturas, pero la precandidatura de Horacio no va a estar condicionada por nadie. No importa quién se presente también”, subrayaron.

Con información de NA