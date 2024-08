Macri pide lugares en el Gobierno para ir hacia la fusión PRO-LLA: “Le dije al presidente que nadie se casa sin antes convivir”

Ante unos mil invitados, con las sonoras ausencias de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri encabezó este jueves un acto de relanzamiento del PRO, al que asistieron desde el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) hasta las autoridades parlamentarias y referentes provinciales del partido.

En el Arenas Studo, del barrio de La Boca -kilómetro cero de la carrera política de Macri-, el el acto comenzó con un diálogo público entre la vice primera del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y Martín Yeza, diputado nacional y jefe de la Asamblea partidaria, el cargo que Macri le arrebató a Bullrich.

Ambos dirigentes reflexionaron sobre el rol que entienden que le corresponde a PRO en el escenario político actual de la Argentina y mencionaron en repetidas ocaciones la frase de que este es un momento para “acompañar a Mauricio”.

Luego llegó el turno del panel de gobernadores del PRO, en el que Jorge Macri, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres se turnaron para elogiar sus respectivas gestiones, atacar al kirchnerismo y sumar nuevas reivindicaciones del liderazgo de Mauricio Macri.

Finalmente, poco después de las 19, entre los vítores del público, el expresidente y fundador del PRO subió al escenario al ritmo de un riff de AC/DC y enfundado en un traje azul francia.

“Creamos este partido hace 20 años para luchar por el cambio”, comenzó Macri. “No teníamos ni nombre, pero teníamos la idea de ser algo distinto en el escenario político argentino. Creamos una identidad propia, que muchos aún hoy no llegan a enteder. Y aunque muchas veces nos han dado por muertos, no somos un experimento, sabemos cómo lograr los cambios que necesita la Argentina”

“Siempre quisimos estar mas allá de la dicotomía entre izquierda y derecha, y nos pleantemos otros debates que nos parecían mucho más importantes: república frente a autoritarismo, antiguo frente a moderno, eficiencia frente a ineficiencia y, por sobre todo, libertad opuesta al populistmo. En esa lucha enfrentamos a fuerzas contrarias, tanto fuera como dentro del gobierno. Sobre todo aquel intento de golpe de estado frente al Congreso, ese fatídico 18 de diciembre... ¿Cómo olvidarnos de esas 14 toneladas de piedras?”, exclamó.

Tras este balance sobre el recorrido del PRO, Macri comenzó a enviar guiños cada vez más directos al presidente Javier Milei: “Ahora, por suerte y después de muchas décadas, se puso finalmente en agenda la importancia de reducir el gasto público y contar con un presupuesto equilibrado. Ese es nuestro aporte a la sensatez de la argentina”

“Coincido con el presidente Milei en que los argentinos hemos madurado, ya no somos lo mismo que en 2015. En aquel momento veníamos de de un gobierno que no tenía una crisis tan explícita y, por eso, había cosas que no se podían discutir como ahora. Tuvo que llegar el gobierno de Alberto Fernández para que se tomara conciencia de que el populismo era un modelo agotado, y que el país decidiera cambiar de una vez por todas”

“El presidente Milei tiene muy claro lo que hay que hacer, tiene coraje, pero tiene pendiente la construcción de un equipo. Entre quienes convocó para acompañarlo hay personas muy valiosas, pero es una condición necesaria aunque no suficiente para producir el cambio”.

En este momento, Macri hizo una pausa que anticipaba claramente que algo importante estaba por ocurrir: “El presidente nos ha propuesto una fusión. Por la relación de respeto mutuo que tenemos con Javier, le expresé que nadie se casa sin antes convivir. Y le sugerí: vamos de menor a mayor, nosotros podemos enriquecer la gestión con la única y sana vocación de ayudar a que el cambio se haga realidad. Desde diciembre pasado, el PRO ha hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para proporcionarle al Gobierno las heramientes necesarias para la liberación de la Argentina. Lo hacemos convencidos por que creemos que la dirección actual es la correcta, y en el PRO simpre vamos a estar del lado de lo correcto, sin especulaciones”.

“El presidente Milei tiene una claridad absoluta en la dirección y en las ideas, pero hay una debilidad en su capacidad de implementarlas. Eso requiere de una ingeniería que lleva tiempo. Pero la gente necesita resultados y, por eso, desde el PRO siempre vamos a poner a disposición nuestra experiencia de gestión para acelerar los procesos y que la Argentina retome su senda de crecimiento”.

Sin dejar de elogiar a Milei, Macri afirmó que el Presidente está rodeado de gente que “no quiere dejarse ayudar”, en una referencia velada a Karina Milei y Santiago Caputo: “Conozco perfectamente la voluntada integradora y abierta del presidente, y lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno”.

Antes de concluir, el ex presidente se refirió a la situación en Venezuela, solidarizándose con la oposición de ese país, y finalizó: “Les pido a todos ustedes que sigamos apoyando al presidente, por que vamos en el camino correcto”.

DM