Manzur viaja a Nueva York y se suma a Guzmán en reuniones con inversores

Juan Manzur hará esta semana su primer viaje al exterior como jefe de Gabinete y será a Nueva York, donde acompañará al ministro de Economía, Martín Guzmán, en sus reuniones con inversores, según confirmaron a elDiarioAR fuentes oficiales.

Manzur, que hoy recibió Alberto Fernández en Tucumán, donde el Presidente realizará una serie de visitas y encabezará un acto del Frente de Todos, tiene buenas relaciones con la comunidad de negocios neoyorquina, así como con la primera dama estadounidense, Jill Biden.

El jefe de Gabinete fue invitado por Guzmán al encuentro que mantendrá el viernes con inversores que poseen bonos argentinos, según Infobae. El ministro de Economía partió el fin de semana a Estados Unidos y mañana tiene previsto participar de la reunión de ministros de Finanzas y de presidentes de bancos centrales del G20, así como reunirse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Además participará de la asamblea anual del FMI y del Banco Mundial, que se celebrará esta semana.

Uno de los puntos centrales del viaje del ministro será el de continuar las conversaciones con el FMI por la renegociación de la deuda. "El objetivo es seguir avanzando en las negociaciones con el FMI, donde se han dado pasos importantes ya, pero aún faltan cuestiones por trabajar", comentaron a Efe fuentes oficiales.

En tanto, el FMI rechazó la solicitud argentina de debatir un alivio en las comisiones que el país paga al organismo por el préstamo, informó la agencia Bloomberg. Argentina había propuesto que los países queden exentos de pagar los recargos en medio de la carga financiera y económica de la pandemia.

El Ejecutivo de Alberto Fernández pretende alcanzar con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas, con menores tasas de interés y plazos de pago de mínimo 10 años, para refinanciar las deudas contraídas con el organismo a partir del acuerdo de auxilio financiero sellado en 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Aquel acuerdo estipuló préstamos por hasta U$S 56.300 millones, de los cuales finalmente se desembolsaron U$S 44.200 millones, una deuda que, por la aplicación de intereses y variaciones en el tipo de cambio, ascendía en agosto pasado a U$S 45.455 millones , de acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles.

En septiembre pasado, Argentina canceló el primer pago de capital previsto en el acuerdo, por U$S 1.880 millones. Para hacer frente a ese vencimiento se recurrió a parte de los derechos especiales de giro (DEG) por un total de U$S 4.334 millones que el propio FMI giró en agosto pasado al país como parte de una decisión global del organismo para reforzar la liquidez mundial afectada por la pandemia de Covid-19.

Argentina también prevé utilizar DEG para saldar el próximo vencimiento de capital con el FMI, también por U$S 1.880 millones, previsto para diciembre próximo. Pero hacia adelante, el Gobierno asegura que el país no tiene capacidad para pagar los pesados compromisos estipulados hasta 2024 en el acuerdo "stand by" de 2018.

De acuerdo con lo pactado hace tres años, Argentina debería pagar al organismo, entre capital e intereses, U$S 19.020 millones el próximo año, U$S 19.270 millones en 2023 y U$S 4.856 millones en 2024.

CB