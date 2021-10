Mauricio Macri: “Creen que con mi procesamiento van a cambiar el resultado electoral”

El ex presidente Mauricio Macri confirmó que volverá al juzgado federal de Dolores en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan y apuntó: "Esto es claramente un accionar que delata lo intempestivo que es parte de una campaña electoral. Creen que procesarme va a cambiar en algo el resultado electoral y la decisión que tienen los argentinos de poner un límite al atropello. No hay miedo que le puedan generar hoy a los argentinos porque están abrazando la dignidad y el coraje como nunca antes".

El ex jefe de Estado fue convocado por la Bolsa de Comercio de Córdoba en el marco de una visita a la provincia. Allí confirmó que se presentará a indagatoria "por la incompetencia del juez". "Voy a tener que volver a viajar Dolores, perder todo un día de trabajo, para decirle lo que toda la gente sabe: yo no espié a nadie, jamás he hecho espionaje ilegal, mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal, no usé ningún dinero público para hacer una actividad ilícita, jamás tuve documentación sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y de ningún otro buque”.

“El miércoles iremos a decir esto frente a un procesamiento que está escrito porque es tal el disparate de cosas que han sucedido, como lo último: iban tan rápido que se olvidaron de conseguir la liberación de ese secreto sobre los temas de inteligencia”, agregó.

Por otro lado, ratificó este viernes en Córdoba que la reforma laboral y la eliminación de impuestos serán las prioridades de Juntos por el Cambio (JxC) en el 2023, cuando estima que esa fuerza política logre llegar "al poder, con poder real". Al mismo tiempo que convocó a todos los sectores a "tirar para el mismo lado" porque -dijo- "el país necesita reglas claras de juego" y normas "modernas de empleo para generar más trabajo".

Pronosticó que en 2023 "Juntos por el Cambio va a llegar al poder con poder real", al afirmar que el espacio va a contar con "la mayoría que está convencida de que hay que cambiar".

Macri llegó a Córdoba capital luego de visitar la ciudad de Río Tercero, donde fue recibido con protestas de trabajadores de la Fábrica Militar que lo declararon "persona no grata", en repudio a la gestión de Cambiemos que aplicó cesantías y despidos y paralizó varias áreas de producción de las empresas de la órbita de Fabricaciones Militares.

La visita de Macri a Córdoba, distrito gravitante en el triunfo de Cambiemos y Juntos por el Cambio en las elecciones de los últimos años, responde también a su decisión de acompañar a los candidatos del espacio en los próximos comicios parlamentarios del próximo 14 de noviembre.

También, Macri ofreció hoy una conferencia de prensa, donde se mostró muy confiado sobre las chances electorales de JxC y aventuró: "Ahora viene una etapa de cambios definitivos".

Dijo que ahora se siente "más comprometido con ese 41% de argentinos" que lo votó en 2019, en las elecciones presidenciales que consagraron la victoria del Frente de Todos (FdT).

Durante la actividad estuvo acompañado por candidatos a legisladores nacionales de JXC Córdoba, entre ellos, Luis Juez (para senador) y el radical Rodrigo de Loredo (para diputado).

Al hablar con los medios cordobeses, Macri alentó la teoría de luego de las elecciones de medio término "se va a profundizar la crisis" de la Argentina, aunque no especificó los argumentos de su hipótesis.

Durante la tarde Macri mantuvo otras reuniones de carácter electoral, entre ellos con la dirigencia del PRO local, fiscales y voluntarios.

En las PASO del 12 de septiembre pasado, JxC compitió en internas con cuatro listas y se impuso la de Juez (Frente Cívico) y De Loredo (UCR), que contó con el respaldo de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

En segundo lugar quedó el binomio Mario Negri (UCR)-Gustavo Santos (PRO), apoyado por Macri.

Córdoba renueva 9 diputados nacionales: 5 bancas de Juntos por el Cambio (JxC), 3 de HXC y 1 del Frente de Todos (FDT), y tres senadores: 2 de JxC y 1 del FdT.

AB