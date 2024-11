Máximo Kirchner: “Se abrazan con Elon Musk mientras los pibes no tienen para cargar datos”

Máximo Kirchner reapareció en una entrevista por streaming durante la noche de este lunes. En diálogo con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler en el programa “El loco y el cuerdo” hizo un extenso análisis sobre el pasado, el presente y el futuro político de la Argentina.

Con autocríticas y críticas a la gestión del expresidente Mauricio Macri, al desempeño del ministro de Economía Luis Caputo y al programa económico de La Libertad Avanza, Kirchner hizo una minuciosa radiografía de la oposición y del mapa electoral de cara a las próximas elecciones.

“Vos tenés una derecha argentina que se abraza a Elon Musk. Dicen 'Elon Musk me llamó', 'Elon', 'Elon' y decís 'flaco, los pibes no pueden cargar los datos de los celulares. Esto es lo que va pasando. No tienen acceso a una computadora. Está muy lindo, pero ¿para quén es eso? Para un 20% ó un 30% de la sociedad. ¿Y el resto? La ñata contra la pantalla”, apuntó.

Kirchner, además, se refirió al rol de los medios en la política y cómo el periodismo afectó su vida y la de su hermana Florencia. “El encarnizamiento que hubo con ella fue terrible. Eso no se hace”, dijo. Y justificó: “Como no le podían entrar por ningún lugar a Cristina fueron a buscar a los hijos. Se creyeron autorizados para hacer un montón de cosas, mucho más allá de lo que se debe”.

MM