En medio de la CELAC, se filtró un audio del gobierno de Chile con críticas al embajador Rafael Bielsa

Un audio que se filtró en el seno del gobierno de Chile criticando al embajador argentino Rafael Bielsa escaló en la cumbre de presidentes de la CELAC, que encabeza hoy Alberto Fernández en Buenos Aires y que tiene entre sus invitados a Gabriel Boric.

La grabación pertenece a una reunión de la canciller del vecino país, Antonia Urrejola, conversando con su equipo de colaboradores sobre cómo responder a una crítica que Bielsa había hecho a partir de la cancelación del proyecto minero Dominga, de intereses para ambos lados de la cordillera de los Andes.

“Tenemos mucho margen para pegarle a este huevón. Y hay que aprovecharlo porque Argentina está preparando CELAC y no va a querer abrir un flanco”, dice uno de los asesores de la canciller chilena en el audio, al que tuvo acceso elDiarioAR.

“Basta, este huevón, hace lo que quiere cuando tiene ganas ¿y la explicación es que está loco?”, se llega a escuchar a la propia Urrejola en la grabación.

Incluso hay referencias al diálogo que habría tenido por WhatsApp con su par argentino, Santiago Cafiero. “El tema del proyecto Dominga fue una decisión unánime del consejo de ministros. Tu embajador ataca directamente al gobierno del presidente Boric en un tema políticamente muy álgido. Sinceramente es inaceptable. A días además de que vamos a la CELAC a Argentina”, leé la funcionaria de Boric a sus colaboradores.

El episodio causó que este martes la vocera de la Cancillería chilena, Lorena Díaz, presentara su renuncia.

“Ante la filtración por error del audio de una reunión privada, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la Directora de Comunicaciones de esta cartera presentó su renuncia al cargo, la que fue aceptada”, comunicó el Gobierno chileno oficialmente. “La situación que motivó la conversación citada ya se encuentra superada y no representa en absoluto la excelente relación bilateral entre Argentina y Chile, que se ha construido sobre la base de la confianza y la amistad históricas”, completa el parte de prensa.

En medio de la CELAC, cerca del Cafiero relativizaron el escándalo y le bajaron el tono. En el Palacio San Martín solo acotaron a elDiarioAR que la preocupación principal era finalizar sin sobresaltos la cumbre de presidentes latinoamericanos.

Bielsa habló hace apenas cuatro días ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno y se mostró muy enfático en criticar la decisión del gobierno de Boric de descartar el proyecto de la Minera Dominga, parte de la infraestructura que ofrecía el cruce cordillerano Agua Negra, en la provincia de San Juan y que comunica con el puerto chileno de Coquimbo.

“Este emprendimiento era una de las alternativas que iba a tener (el paso internacional de) Agua Negra como puerto. A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran, nada más que eso. Como tiene un impacto en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado”, fue uno de las frases de Bielsa que causó revuelo en el vecino país. De hecho la Cancillería de Chile lo citó posteriormente.

“Cinco especies de animales se despertaron brincando hoy porque no van a desaparecer”, agregó el embajador en otro pasaje de su intervención, donde además defendió a Cristina Fernández de Kirchner: “Cuando se les falta el respeto a los distintos gobiernos argentinos, que es un fenómeno muy visible en la prensa, más que en los actores políticos, yo no puedo dejarlo pasar. No puedo dejar pasar que se le diga ‘chorra’ a la vicepresidenta de mi país”, afirmó.

