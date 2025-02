En medio del criptogate, Ficha Limpia quedó lista para el recinto pero sin fecha de votación y con dudas de que vaya a ser ley

En medio del escándalo por $LIBRA, que arrastra a los tres vértices del triángulo de hierro del poder, el oficialismo decidió avanzar en el Senado con el dictamen de Ficha Limpia. Fue un debate breve, pero no indoloro. La Libertad Avanza intentó apurar los tiempos para evitar que saltaran las acusaciones por el criptogate, pero fue imposible: en medio de los discursos que apuntaban a inhabilitar las candidaturas de personas acusadas por corrupción, tal como establece la iniciativa ya aprobada en Diputados, se colaba, indefectiblemente, la acusación contra el Presidente. Javier Milei, sin quererlo, había quedado envuelto en la misma marisma que Cristina Fernández de Kirchner.

En la comisión de Asuntos Constitucionales la discusión apenas si duró un hora. Los senadores iban hilvanando los discursos sobre la corrupción, las denuncias de proscripción y el escándalo cripto, pero la atención estaba puesta en otro lado. Las conversaciones giraban, por lo bajo, en torno a la sesión por la suspensión de las PASO, convocada para el jueves. Pero fundamentalmente en torno a una incógnita: ¿quería el Gobierno tratar el pliego de Ariel Lijo el viernes?

En la sala de la comisión pululaban los rumores, pero no había certezas. Lijo o no Lijo, la única realidad era que este jueves el Gobierno podría anotarse un triunfo político al eliminar las PASO del cronograma electoral 2025. De forzar el tratamiento de Ficha Limpia el mismo día, en cambio, ya nadie hablaba: el número no estaba y el oficialismo se arriesgaba a hacer tambalear la sesión.

El proyecto, que fue aprobado en Diputados luego de dos intentos fallidos, propone prohibir las candidaturas de todos aquellos que hayan sido condenados, en doble instancia, por un delito vinculado a la corrupción. Si bien es una iniciativa que el radicalismo y el PRO vienen impulsando hace años, muy pocos senadores tomaron la palabra. Había una premura por terminar rápido con el debate: el caso $LIBRA, que había despertado un repertorio de denuncias que apuntaban al pago de sobornos a figuras del entorno de Milei para reunirse con el presidente, había cambiado el clima. “Que agradezcan que vinimos a dar quórum”, deslizaba una senadora opositora muy crítica al kirchnerismo.

Pese al clima, el proyecto de Ficha Limpia consiguió dictamen. Firmaron Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri, del PRO; los radicales Pablo Blanco, Flavio Fama, Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Carolina Losada; los libertarios Ezequiel Atauche y Juan Carlos Pagotto; la rionegrina Mónica Silva; el salteño Juan Carlos Romero; y la cordobesa y presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales luego de la expulsión de Edgardo Kueider, Alejandra Vigo.

El proyecto ya dictaminado no entrará en el temario de la sesión de mañana, cuando se tratará la suspensión de las PASO, ni en la del viernes, cuando se vote el pliego de Lijo. Todavía no hay fecha de tratamiento para Ficha Limpia: estaban todos muy escépticos respecto de la posibilidad de que se trate en la brevedad.

Criptogate versus corrupción K: el debate de Ficha Limpia

“¿Esto es una broma de mal gusto? Que el Gobierno nacional avance en sostener la discusión de un proyecto de Ficha Limpia cuando su principal referente está en todos los portales del mundo por estafa por criptomoneda”, cuestionó, al comienzo de la reunión, la peronista riojana Florencia López. Unión por la Patria machacaría sobre este mismo argumento a lo largo de todo el debate: frente a las acusaciones de corrupción sobre su espacio, el peronismo señalaría con el dedo el reciente escándalo generado por el derrumbe de la moneda $LIBRA.

La radical Carolina Losada recogió el guante, y le respondió: “¿Cara de piedra se refiere a si misma? A mí no me representa nadie que tenga doble condena de la Justicia. Cualquier dirigente que tenga doble condena en la Justicia no puede ser candidato”, afirmó. Y luego agregó: “Que yo sepa el presidente no tiene doble condena. No sé por qué meten otros temas”.

El oficialismo, en cambio, casi no emitió palabra. Solo Ezequiel Atauche, presidente del bloque, atinó a defender la ley en medio de las acusaciones contra el Presidente. “Quiero que no se use la reunión para hablar de cualquier tema con tal de ensuciar la cancha”, arrancó, pero lo interrumpieron las risas irónicas de UxP. “Es siempre el peronismo el que termina defendiendo este tipo de personajes corruptos que destruyeron el país”, los cruzó.

La cristinista Anabel Fernández Sagasti le quiso responder, pero Atauche ya se había parado. “¿Qué es este giro copernicano que hizo el Gobierno nacional respecto a Ficha Limpia? El año pasado el propio Gobierno hizo caer el proyecto, que viene evolucionando según proceso judicial de Cristina”, lo cruzó la senadora que, luego, procedió a leer un tuit del Gordo Dan —una de los miembros del brazo armado digital que responde a Santiago Caputo— en el que cuestionaba la Ficha Limpia porque, de haberse sancionado en Estados Unidos, Trump no hubiera podido ser presidente. Atauche no se quedó a escuchar, y abandonó rápido la sala.

Más duro fue Mariano Recalde. “Este proyecto es una estafa a la población. No busca transparentar la política, busca proscribir a determinados actores políticos. Que venga el presidente estafador, delincuente, que tiene en su gabinete gente que pide plata para organizar reuniones, que vengan senadores a hablarnos de moral con la bragueta abierta o mojada, es una estafa”, arremetió, en un mensaje directo a Atauche.

“Busquen dentro de los placares tal vez tenga alguno sin imputación penal que les junte los votos. Pero no puede ser que cada vez que hablamos de esto saquen del armario el tema de la proscripción. Acá nadie quiere proscribir a nadie. Nos debería dar vergüenza, un país serio no debería votar a dirigentes políticos condenados”, sostuvo, por su parte, el ex presidente de bloque PRO, Luis Juez.

