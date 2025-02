El Gobierno vuelca su atención al Senado y apuesta a victorias parlamentarias para tapar el criptogate

Preocupado ante la oleada de traspiés y recriminaciones internas que desató el criptogate, el Gobierno se apoya en un posible triunfo parlamentario que consiga esta semana Senado. Javier Milei necesita correr el foco del escándalo $LIBRA y así se lo hizo saber a Victoria Villarruel, enemiga pública número 1 que, en la crisis, optó por convertirse en soldada del Ejecutivo. En la Casa Rosada quieren copar la agenda, y Villarruel acatará. El plan es convocar a dos sesiones, una el jueves y otra el viernes. La primera, para suspender las PASO y anotarse, así alguna victoria política en la semana más oscura del Gobierno. La segunda, mientras tanto, será para aprobar el pliego de Ariel Lijo: los dos tercios para concretar el objetivo del Poder Ejecutivo no están firmes, por lo tanto parece por ahora un manotazo de ahogado cuyo éxito parece estar más atado a su capacidad de copar la agenda que ha conseguir esa mayoría necesaria en el recinto.

El mensaje del Ejecutivo llegó a través del jefe de bloque, Ezequiel Atauche, al mediodía. El Gobierno quería sesionar y no le importaba exponerse en el recinto tras el escándalo. El objetivo era finalizar las sesiones extraordinarias como estaba planeado y para eso había que convocar una sesión el jueves para tratar la suspensión de las PASO y los proyectos de Reiterancia y Juicio en Ausencia.

Así lo planteó el senador libertario en una reunión con los aliados del oficialismo en las oficinas de Villarruel en el primer piso del Senado. Estaban los radicales Pablo Blanco y Eduardo Vischi, el macrista Martín Goerling Lara, la rionegrina Mónica Silva, la santacruceña Natalia Gadano y el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala. Era una reunión informal destinada a tantear si estaba el clima en la Cámara alta para sesionar luego del escándalo: el objetivo era estar preparados para cuando llegara el momento de cruzarse con el peronismo.

La previa había sido poco auspiciosa. Horas antes de la reunión, Villarruel había tenido que suspender un plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales que iba a contar con la presencia del secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Después de la entrevista de la noche anterior en TN, donde se había expuesto la intervención de Santiago Caputo en las preguntas que hacía el periodista Jonatan Viale, nadie en el oficialismo quería exponerse a una nueva metedura de pata.

Los aliados, sin embargo, fueron concesivos. Aceptaron tratar la suspensión de las PASO, pero solo eso. El horno no estaba para tratar el pliego de Ariel Lijo ni la Ficha Limpia. El oficialismo, sin embargo, insistió, y se definió convocar dos sesiones separadas: una el jueves, de suspensión de las PASO, y otra el viernes, para tratar el pliego de Lijo.

Jueves: sesión por PASO

Todavía falta la reunión de labor parlamentaria junto a Unión por la Patria, que se realizará este miércoles a las 10, pero en el oficialismo confían en tener el número. Es la única victoria creen poder darle al Presidente en estos días aciagos: la eliminación de las PASO para 2025 y la garantía de que, pase lo que pase, el control absoluto de las listas lo tendrá Karina Milei.

El camino está más allanado. Los aliados le garantizarán el quórum e, incluso, el radical Víctor Zimmerman, que se había tomado licencia para ejercer como ministro de Producción en Chaco, volverá para fortalecer el número en el recinto. Su regreso buscará equilibrar un poco el número en favor del oficialismo, ya que el peronismo sumará el mismo jueves a una senadora más, Stefanía Cora, una camporista que asumirá en reemplazo del expulsado Edgardo Kueider.

Villarruel necesita, sin embargo, presencia perfecta si quiere conseguir quórum, ya que UxP no se lo dará. Ella no estará presidiendo la sesión, ya que asumirá la presidencia de la Nación mientras Milei viaja a Estados Unidos, pero estará presente en el Senado, atenta a los movimientos de los senadores.

El ojo estará puesto en dos potenciales conflictos. Por un lado, los senadores santacruceños, Natalia Gadano y José Carambia, que están enfurecidos con el Gobierno nacional por los más de 3.000 despidos en una planta de YPF en la provincia. “Sin nosotros no hay quórum y tienen que aprender de una vez que no nos pueden manejar mandando. No tienen autoridad. Es solo PASO o nada”, masculla, furioso, un representante del bloque. La amenaza es clara: ellos solo acompañan la suspensión de las PASO, si el oficialismo mete otro tema ellos no darán quórum y Villarruel, a quien le desconfían, se quedará sin número para sesionar.

El mensaje está dirigido al intento del Gobierno de aprobar el pliego de Lijo, pero también a otra avanzada: la designación de autoridades. Sabedora de que cada apertura del recinto será sinónimo de caos, Villarruel pretende anticipar la llamada sesión preparatoria, que es la que se realiza anualmente para renovar las autoridades de la cámara. El objetivo es hacerla el mismo jueves, y asegurarse así que Abdala renueve como presidente provisional del Senado. El apuro es para evitar que el peronismo o Santiago Caputo intenten colar a su propio candidato de confianza.

Los santacruceños insisten, sin embargo, en que el reglamento establece que la sesión preparatoria debe realizarse el 24 de febrero (que cae el lunes). Hacerlo antes, sostienen, es “ilegal”, por lo que se resisten a dar su apoyo. El objetivo es negociar una resolución al conflicto en Santa Cruz. Un gesto de rebeldía que refleja la percepción de poder que la oposición tienen del Gobierno por estas horas: los senadores ven débil a Milei, y aprovechan.

El otro problema es la amenaza del desmadre de la sesión. “Esto va a ser un circo romano”, advierten en el peronismo, que no fueron invitados a la reunión informal pero ya preparan una ofensiva contra el Presidente en el recinto. El objetivo principal será aprobar una iniciativa que le retire a Milei la delegación de facultades extraordinarias que le dio la Ley Bases. No será fácil, sin embargo, porque requiere de los dos tercios del recinto.

Otra de las ofensivas que planea la oposición está vinculada a la conformación de una comisión que investigue lo que sucedió con el derrumbe de la cripto moneda que promocionó Milei y que causó pérdidas millonarias. En este caso, sin embargo, el proyecto es impulsado por Martín Lousteau y el resto de la UCR, por lo que los dos tercios del recinto resultan más accesibles. De trazarse una alianza entre la UCR, el peronismo y algunos senadores del PRO, Milei se verá involucrado en una investigación en el Congreso mucho más velozmente de lo que anticipaba.

Viernes: sesión por Lijo

A Villarruel no le agrada la candidatura de Lijo para la Corte Suprema, y nunca lo ocultó. Casa Rosada nunca la involucró en sus negociaciones para aprobar los pliegos así que su resistencia no significó un problema. Pero ahora el escenario cambia, porque el Gobierno presiona para tratar el pliego esta semana y la vice se muestra renuente.

“Ella no lo está moviendo porque sabe que no tiene el número”, admite un aliado que conversa con la vice. En efecto, en el entorno de Villarruel no agradó la insistencia del Gobierno para tratar el pliego: hay un temor sistemático de que el triángulo de hierro decida responsabilizarla si la sesión fracasa y, frente a un escenario hostil para el oficialismo, este temor se refuerza.

Para aprobar el pliego de Lijo, el Gobierno necesita del respaldo del peronismo y el interbloque, que preside José Mayans, no muestra mucho interés en “regalarle” un juez de la Corte Suprema a Milei. Exigen poder poner una jueza de la Corte propia, pero, hasta ahora, la respuesta de Casa Rosada fue la amenaza de designar a Manuel García-Mansilla por decreto.

Pese a la resistencia del peronismo, la directiva de Casa Rosada es avanzar con Lijo y si falla, falla. En un sector de LLA sospechan que, detrás, está la mano de Caputo, recientemente cuestionado tras su intervención en la entrevista de Jonatan Viale. “Me gustaría ir a una sesión donde se donde estoy parado, pero internamente hay diferencias”, admite, resignado, una autoridad libertaria.

MC/JJD