En medio de la interna en el Gobierno y para “mostrar gestión”, vuelve a reunirse el gabinete de Alberto Fernández

Con Alberto Fernández ya de regreso en el país, pero con la interna frente al kirchnerismo al rojo vivo, esta semana volverán a reunirse cara a cara todos los ministros del Gobierno. Juan Manzur convocó el encuentro de Gabinete para el jueves a las 7.30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, según supo elDiarioAR de fuentes oficiales.

Reunión de Gabinete: Una imagen de unidad con ausencias

El cónclave será el segundo en quince días –por el censo, se corrió un día–, tal como se diagramó entre el ministro coordinador y el resto de los funcionarios el 4 de mayo pasado, en lo que fue la primera reunión de gabinete luego de casi seis meses. El Presidente tiene la intención de “mostrar gestión”, en medio de la crisis que atraviesa su mandato por los embates de Cristina Kirchner y parte de su círculo cercano, quienes exigen principalmente la salida de Martín Guzmán al frente de Economía.

De hecho, la reunión de hace dos semanas sirvió de alguna manera para ratificar en sus puestos no solo a Guzmán, sino también a otros apuntados, como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el de Trabajo, Claudio Moroni. La preocupación por la inflación –que el jueves pasado se conoció que llegó a 6% en abril– fue uno de los principales ejes del primer encuentro del gabinete, y el titular del Palacio de Hacienda le aseguró a sus pares que estimaba que habría un descenso gradual para los próximos meses.

En los últimos días, hasta el propio Sergio Massa –tercer socio del Frente de Todos– se metió en la disputa y cargó contra Guzmán, exigiéndole públicamente a través de una carta que aumente el piso de Ganancias, para que las subas salariales acordadas por los distintos gremios –algunos por el 60%– no perjudiquen el bolsillo de los trabajadores registrados que ahora deberían pagar el tributo. “Es una obviedad”, contestó a Télam el ministro de Economía, lo que le valió el reto del propio Presidente durante el fin de semana por el tono que usó, según supo elDiarioAR.

Esta mañana de lunes, quien se refirió a la interna oficialista fue el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Salió a contestar las críticas de la vice. “Hace falta mayor poder político y una coalición más fuerte. No estamos para escuchar la opinión de Cristina Kirchner sino para que participe activamente de todas las decisiones con Alberto Fernández”, apuntó el funcionario al hablar en El Destape Radio.

Y si bien no negó la interna, el ex intendente de San Martín reclamó fortalecer al Frente de Todos: “El debate que estamos dando no me asusta, pero tiene que estar ordenado en función de un objetivo que es consolidar nuestra coalición. Nosotros vamos a poder encarar todas las discusiones que tenemos que dar, si tenemos una coalición fuerte; si eso no ocurre, vamos a tener 4 o 5 partidos, 6 o 7 bloques y ya sabemos qué puede pasar en ese contexto”.

Una ratificación del gabinete

Pese a todo el ruido oficialista, la primera reunión de gabinete de comienzos de mes le sirvió al Gobierno para ratificar la continuidad de todos los funcionarios.

“No odiamos a nadie”, aseguró Manzur en medio de la interna, y dio una señal de que el Presidente decidió reafirmar a todos los ministros en sus cargos.

Durante la conferencia de prensa post-reunión, junto a Manzur, fue el ministro de Defensa, Jorge Taiana, el encargado de remarcar que Guzmán se mostró activo sobre la situación de la inflación. “Sí está la expectativa de que la inflación descienda y de eso habló el ministro de Economía”, señaló. “La cifra del mes anterior fue la más alta y ahora comienza un descenso y esperamos se continúe en el tiempo”, agregó en un rol poco habitual como vocero económico.

A su vez, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, admitió las diferencias en el seno del oficialismo, pero las vinculó a discrepancias sobre “la velocidad de los cambios, no sobre el modelo económico”.

Salvo por algunas ausencias puntuales por cuestiones de salud o viaje, en la primera reunión de gabinete participaron todos los ministros. La más sugestiva fue la de Wado de Pedro, jefe de la cartera de Interior y también camporista ligado a Cristina Kirchner, que arribó a la Casa Rosada una hora más tarde por una situación familiar.

