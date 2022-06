Melconian tras reunirse con CFK: “Si me llama una autoridad o un presidente, aunque no esté de acuerdo con su ideología yo voy”

El economista Carlos Melconian aseguró este sábado que el encuentro que celebró el miércoles con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue “institucional” y subrayó que, en su calidad de director del Ieral - Fundación Mediterránea, le interesa reunirse con figuras de todo el arco político. “Hablar con todo el mundo: gente de la política, del oficialismo, la oposición, gobernadores, la iglesia, gente de diferentes niveles de la Justicia, sindicatos, empresarios, líderes políticos”, añadió.

En declaraciones a Radio Mitre, el expresidente del Banco Nación sostuvo que para sacar adelante al país hace falta un consenso entre los principales espacios en el que se eliminen las posiciones extremas. “Si me llama una autoridad o un presidente, aunque no esté de acuerdo con su ideología yo voy”.

“Nos tomamos muy a pecho el tema apartidario, desideologizado, estamos hablando con todo el mundo y se van armando agendas que yo no manejo. Llegó el día y fui. Es la figura vicepresidencial y yo estoy trabajando por la Argentina arriba de la grieta”, sostuvo Melconian. El economista señaló que Cristina Fernández de Kirchner era la única figura política con la que hasta ahora nunca se había reunido.

“Desde la vuelta de la democracia yo me vi con todos y faltaba Cristina. Y bueno, llegó el momento. Hubo la institucionalidad de por medio y luego se dividió. Lo institucional fue media hora y el resto actualidad”, aclaró.

Melconian contó que durante la reunión le dijo a la vicepresidenta sin tapujos su opinión sobre la situación económica: “Se sabe qué opinión tengo de la performance económica actual. La Argentina hace 12 años está en el mismo lugar y nosotros pensamos en un capitalismo donde tiene que haber un cambio de régimen y estamos abocados en ese tema”.

Dijo que, como a los otros presidentes, le dijo a la vicepresidenta: “que el fisco así no va más, que ha quedado desmitificado que la emisión no produce inflación, o que el tipo de cambio libre y flotante es un lugar de llegada, no de partida, como le dije a Mauricio Macri”.

“Lo cierto es que la Argentina está con un problema de dólares en sus importaciones por el problema macroeconómico general (...) Nos estamos ahogando en un vaso de agua y la respuesta de los funcionarios es ponerle la lupa a las importaciones. Es el perro que se muerde la cola al no tener el diagnóstico correcto, que es dar vuelta el programa macroeconómico. Quiero el país que imaginamos con la Fundación Mediterránea y el Ieral, pero faltan 18 meses”.

La reunión tuvo carácter reservado y no trascendió el lugar en el cual se desarrolló, pero su realización fue confirmada por la Fundación Mediterránea y allegados a la exmandataria.

Voceros vinculados a Fernández de Kirchner remarcaron que la vicepresidenta mantiene de forma “habitual” reuniones con representantes de distintos espacios y aseguraron que el encuentro fue gestionado por un dirigente del peronismo cordobés.

La Fundación Mediterránea, de orientación liberal y surgida en Córdoba a fines de los años '70 por sectores empresarios, promueve encuentros desde hace varios meses con gobernadores, precandidatos y autoridades para contarles sobre el desarrollo de un programa integral que se aplicaría tras la elecciones de 2024.

CRM