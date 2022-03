Miguel Ángel Pichetto: “Alentaría a que no se paguen más AUH a familias con más de dos hijos”

"Alentaría a pagar la asignación universal por hijo a familias que no tengan más de dos hijos. Es una visión mía, y es una medida, como también evitar que al conurbano no puedan seguir entrando pobres, porque es explosivo. La mitad de la población argentina está en la provincia de Buenos Aires y el conurbano. Vos tenés que ordenar, no digo cerrar la frontera, sino ordenar", afirmó en una por Radio Futurock.fm.

Por otra parte, el ex candidato a la vicepresidencia por Juntos por el Cambio en 2019 criticó las discusiones internas dentro del oficialismo. "La construcción del Frente de Todos fue producto de una decisión política de la figura principal, que es la de Cristina. Y al Presidente siempre le costó mucho lograr los equilibrios, contrapesos y toma de decisiones", manifestó.

Acuerdo con el FMI

En referencia a la aprobación del proyecto del acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados, Pichetto aclaró que "hay condiciones que el Gobierno va a tener que cumplir. Todos sabemos que va a haber ajuste tarifario. Pero fundamentalmente el FMI va a mirar la emisión, van a tener que bajar subsidios y sacar planes. La Argentina del pobrismo es inviable. Tienen que desarmar el monstruo que han armado".

"La decisión que ha tomado Máximo Kirchner, de renunciar al bloque y de sostener un plano de oposición al Gobierno no votando el acuerdo con el FMI tiene una dirección, que es la de Cristina", afirmó, y agregó: "Tiene que ver con el futuro de colocarse desde el primer minuto en un lugar más ligado a un electorado duro. Están mirando el 2023".

El integrante de Juntos por el Cambio sostuvo que "en este juego, el deterioro del salario ya está planteado. Que se haya recuperado un poquito en el 2021 no significa que vaya a mejorar. Hoy el salario está muy atrás de la canasta familiar y no estamos hablando del esquema planero, sino del asalariado formal".

Por último, Pichetto reconoció que "el endeudamiento con el FMI es del Gobierno de Mauricio Macri", aunque admitió que "tuvo que recurrir al Fondo porque la estructura del Estado y del gasto fiscal era inconmensurable y nunca lo pudo cambiar". "Macri venía tomando deuda del gobierno anterior, pero no hubo un balance de la situación que heredaba. Se tuvo que hacer cargo del pago de los holdouts, con los que estábamos en default. Macri mismo sostuvo que había que honrar las deudas", concluyó.