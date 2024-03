Miguel Angel Pichetto instó al Gobierno a “evitar las migraciones pobres”

Miguel Ángel Pichetto, líder del bloque Hacemos Coalición Federal en Diputados, se refirió este domingo a la política migratoria argentina e insistió en que el Gobierno debe “evitar las migraciones pobres”.

El ex Auditor General de la Nación pidió dejar de “ser estúpidos” y “apostar por un modelo de nacionalismo defensivo”. “Yo sé que no es una idea políticamente incorrecta y que voy a tener quilombo, pero me la banco”, apuntó en diálogo con Guillermo Moreno por Radio 10.

Pichetto pidió recuperar una “Argentina del trabajo y del estudio”: “Necesitamos un nacionalismo defensivo que frene las migraciones extremadamente pobres y que te tengas que hacer cargo del ajuste social de los países que te circundan”, opinó, al mismo tiempo que justificó su postura refiriéndose a la situación de Paraguay. “La macro paraguaya es extraordinaria, tienen todo ordenado, no tienen inflación, el Banco Central funciona como reloj. Ahora, el 5% de la población concentra la riqueza, el resto es masivamente pobre. Y siempre está la Argentina para los muchachos. Como decía Humphrey Bogart en la película Casablanca: ‘siempre está París.’ Bueno, acá siempre está la Argentina para los muchachos. No, pará. Defendamos” dijo.

Por otro lado, denunció que “el ambientalismo de la izquierda boutique de la Capital llevó a todo el país al rechazo a la minería” y que a los líderes del peronismo les faltó “creatividad” para pensar en construir un “capitalismo moderno”.

AB