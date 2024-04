Milei acusó a Lanata de “mentiroso” y el periodista amenazó con iniciarle juicio por calumnias e injurias

En medio del conflicto entre Irán e Israel y tras un análisis que Jorge Lanata hizo en su programa radial en el que pidió al Presidente “mantener las formas al cuestionar la presencia del embajador de Israel en la reunión de gabinete de este domingo en Casa Rosada, Javier Milei disparó en redes sociales contra el periodista y la discusión mediática podrá terminar en la Justicia.

“Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”, posteó el mandatario en la red social X tras conocer el análisis de Lanata sobre la presencia del embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela en medio de los funcionarios del Gabinete del gobierno libertario en el contexto del comité de crisis que organizó Milei para analizar la situación crítica que atraviesa Medio Oriente.

“Me parece bien que Milei esté o no preocupado por el tema de Israel. En todo caso, es un problema de política exterior de su gobierno y de preocupación de él. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, o sea, de donde sea, esté en una reunión de gabinete en Argentina”, dijo el periodista en su programa “Lanata sin filtro”, de radio Mitre.

Tras la reacción de Milei en redes sociales, en las que acusa al conductor de “mentiroso” y le pregunta si “decir la verdad requiere sobre”, en relación a la recurrente manifestación del mandatario sobre la prensa que no opina en su favor, acusándola de recibir dinero de parte de algunos sectores opositores, Lanata leyó al aire el posteo del mandatario y, molesto, dijo que va a “analizar esto” con sus abogados, “pero si llegamos a esa conclusión, yo le voy a iniciar una demanda al Presidente por calumnias e injurias”.

“A ver si así por lo menos aprende a no insultar con libertad. Porque me parece que él no puede decir que uno recibe sobres a menos que tenga la prueba. Sea el presidente de las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces nos encontraremos en Tribunales con el Presidente y veremos si él lo puede sostener”, concluyó el periodista.

Luego, el presidente Javier Milei contraatacó nuevamente en X:

