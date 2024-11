Milei anunció que quiere avanzar en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos

A poco de viajar a Estados Unidos, donde espera encontrarse cara a cara Donald Trump tras su triunfo en las elecciones presidenciales, Javier Milei adelantó hoy que espera llegar a un acuerdo de libre comercio con ese país.

“Nosotros creemos que, en estas condiciones, podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con Estados Unidos de la misma manera que estamos avanzando muy fuertemente con China. Estamos abriendo la economía”, dijo el Presidente.

Milei viajará mañana a Florida, donde participará de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la cumbre que organiza la Unión Conservadora Estadounidense (ACU). Allí, espera poder encontrarse con el presidente electo de los Estados Unidos.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Milei aseguró que “el gobierno electo se siente mucho más cómodo trabajando conmigo que con otros gobiernos y eso tiene implicancias comerciales y financieras”. Y agregó que “es de esperar” el nuevo presidente de Estados Unidos “nos apoye para seguir avanzando con el FMI”.

Al ser consultado sobre si la Argentina está buscando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos “más profundo”, el Presidente respondió: “Exactamente, sí, así es, me leyó perfecto”.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente ratificó que viajará a Beijing en marzo de 2025 para la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a la vez que aseguró que no cree que un mayor proteccionismo por parte de los Estados Unidos , y el consiguiente fortalecimiento del dólar, afecte el valor del peso: “Estamos trabajando fuertemente para que no ocurra (la depreciación del peso). Mi argumento era que era la moneda que emitía el político argentino. Yo de político no tengo mucho porque soy un outsider, yo lo que estoy haciendo es sanear el Banco Central”.

También contó detalles del diálogo que mantuvo telefónico que mantuvo con Trump luego de su triunfo: “Fue una conversación muy agradable. Tenemos una excelente relación. Él había sido muy generoso conmigo cuando fui electo presidente. Tuvimos una conversación muy linda en ese momento, tuvimos un pequeño cruce cuando nos encontramos previo a que yo expusiera en la cumbre conservadora [Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC)] en Washington, y el otro día tuvimos un acuerdo de llamada para las 12.15 que duró once minutos”.

Y reiteró que el líder conservador le dijo que era su “presidente favorito”: “Lo felicité por lo logrado. Le manifesté que hoy era un mundo mejor porque habían sido derrotados los wokes, por lo que era una excelente noticia para Estados Unidos, Europa y Argentina y que yo me sentía más acompañado, porque cuando empecé a sostener esto le dije que estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Él me dijo que no iba a estar más solo, que él me iba a acompañar, que juntos íbamos a hacer a Estados Unidos y Argentina grandes nuevamente y que yo era su presidente favorito. Eso me hizo sentir muy honrado”.

En medio de las relaciones con Estados Unidos y China, el Presidente también no se privó de opinar sobre la situación de Boca y, en particular a, apuntó contra la dirección de Juan Román Riquelme. “Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre”, dijo y luego lanzó: “Riquelme es un kirchnerista manejando Boca”.