Milei convocó a extraordinarias para febrero con la reforma laboral, glaciares y la aprobación del acuerdo Mercosur-UE como ejes

El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, la reforma laboral y cambios a la Ley de Glaciares, según se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto 24/2026, que lleva la firma del jefe de Estado y del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.

Los asuntos a tratar durante el período extraordinario se detallan en un anexo identificado como IF-2026-06047221-APN-JGM, que forma parte integrante del decreto.

El temario incluye el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N° 26.639) y la Ley de Modernización Laboral.

En busca de una aprobación exprés del acuerdo Mercosur-UE

También se incorporó el proyecto de ley para la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, a ser remitido por el Poder Ejecutivo Nacional. El pasado sábado, desde Paraguay, Milei destacó que el pacto de libre comercio que firmaron en Asunción la Unión Europea (UE) y el Mercosur es “el mayor logro” del bloque de integración latinoamericano, que también integran Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Nos reúne un hecho de gran trascendido política y económica para todos los miembros de este bloque y el mundo entero”, dijo Javier Milei en su discurso en el Gran Teatro José Asunción Flores, sede de la firma del acuerdo.

“Es, quizás, el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una asociación estratégica que Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro tempore el año pasado”, agregó.

Javier Milei también alertó que los parlamentos de los países del Mercosur, que tras la firma tendrán que confirmar la puesta en marcha del pacto, tendrán ahora que velar que no se impongan condiciones distintas a las acordadas este sábado.

Esto, aseveró, ayudará a preservar “el espíritu de lo negociado” los últimos 26 años entre ambos bloques.

Este ambicioso acuerdo crea un mercado de 700 millones de personas y la zona de libre comercio más grande del mundo.

A su vez, marca una contravía al proteccionismo global y una apuesta por el multilateralismo, defendió minutos antes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, una figura clave en las conversaciones que dieron vida al pacto.

Además, se agregó para los debates en el Congreso la consideración del acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Adolfo Iglesias, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.

La convocatoria a sesiones extraordinarias es una atribución presidencial que permite requerir al Parlamento que se reúna fuera del período ordinario para abordar temas específicos que el Gobierno considera de tratamiento urgente.

El período ordinario de sesiones se extiende habitualmente del 1 de marzo al 30 de noviembre, y durante las extraordinarias el Congreso solo puede abocarse a los asuntos incluidos en la convocatoria presidencial.

Con información de agencias.

IG