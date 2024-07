Milei criticó a María O'Donnell, Sofi Martínez, Matías Martin y Andy Kusnetzoff, que fueron a cubrir la Copa América

Los canales de streaming y radios apostaron para cubrir la Copa América 2024 que se juega en Estados Unidos y enviaron a algunos de los referentes de sus programas. En ese marco, el presidente Javier Milei apuntó contra María O'Donell, Andy Kusnetzoff, Matías Martin y Sofía Martínez, que viajaron al país norteamericano, y sumó un nuevo episodio de tensión contra periodistas tras sus críticas al Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

El mandatario utilizó una estrategia recurrente para cargar contra el viaje que hicieron los conductores para realizar la cobertura del torneo: primero compartió un mensaje en la red social “X” que realizó una cuenta afín a su Gobierno y después se manifestó citando la publicación.

“Aquí tenés críticos objetivos. Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo...”, escribió el líder de La Libertad Avanza, sumando el texto del usuario @MiltonFriedom5, que incluye una imagen de los periodistas de Radio Urbana Play 104.3 FM en el Hard Rock Stadium, donde Argentina derrotó a Perú.

El mensaje de la cuenta troll que referencia al economista y estadístico norteamericano Milton Friedman, uno de los referentes favoritos de Milei, decía: “Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen”. “Porque recuerden, el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena”, agrega el posteo.

Después, el usuario que utiliza el nombre que remite al ganador del Premio Nobel de Economía de 1976 comentó la publicación del Presidente con distintos mensajes en contra de los comunicadores. “¿Ese Andy es el nacional popular que compró 1.5 millones de dólares en 2008? ¿Qué cosas no?”, fue una de sus interacciones.

Los conductores de los programas De Acá en Más y Perros de la Calle viajaron juntos a fines de junio para el inicio de la Copa América, y después se encontraron con Martínez. Poco después se les sumó Martin, que conduce Todo Pasa. En Estados Unidos se instalaron en un estudio especial y también realizaron notas en diferentes espacios.

La semana pasada, la presidenta de FOPEA, Paula Moreno, denunció las agresiones al organismo que representa y, sobre todo, lamentó el apoyo del Presidente Milei a esas acciones. “No recuerdo un presidente encabezando tal hostilidad contra el periodismo”, dijo la profesional de prensa, y contó que los ataques se intensificaron cuando el foro cuestionó la promoción de matriculaciones obligatorias para periodistas, iniciativa que después desactivó.

El mensaje de Milei contra FOPEA

Todo comenzó luego de que se conociera un video que grabó el YouTuber Mariano Pérez, militante de La Libertad Avanza, durante un acto de agrupaciones de izquierda en las inmediaciones del Congreso en el tratamiento de la “Ley Bases” y en el que luego denunció agresiones por haber sido golpeado, “tironeado” y sacado del lugar por algunos manifestantes.

Después, Javier Milei se hizo eco de lo sucedido a través de un mensaje que publicó el exjefe de Asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, que ahora respalda la gestión libertaria. “Fopea es una vergüenza”, escribió el Jefe de Estado, que en diferentes oportunidades fue advertido por el foro debido a sus descalificaciones contra la prensa.

Luego de la publicación, distintas cuentas afines al Gobierno empezaron a cuestionar y pedirle a FOPEA que se manifieste en contra de lo que le sucedió a Martínez. Como esto no ocurrió, comenzó la difusión en simultáneo sobre un supuesto chat de WhatsApp entre integrantes de la entidad para supuestamente acordar no solidarizarse con el comunicador libertario, que posteriormente se reportó que era “falso” y FOPEA denunció como una “campaña de desprestigio”.

La respuesta en vivo

Después, durante el vivo en la radio, O’ Donnell, Kusnetzoff y Martínez se refirieron a los achaques del Presidente. “Te recibieron con tuits, con todo”, bromeó Kusnetzoff a O’Donell, quien contó que había llegado al país a la madrugada y ya estaba en los estudios de Urbana Play.

“Sí, a todos nosotros, yo creo que la pobre Sofi ligó, pero bueno, te abrazamos Sofi con el tuit de Javier Milei. Es nuestra foto en el estadio, que la pasamos tan lindo”, comentó la conductora, a lo que Kusnetzoff adhirió: “Yo creo que es una foto del estadio en donde, la verdad, supongo que ya dijiste, para mí no merece más comentario porque sino parece que hay algo y uno se defiende de algo, pero también tenés que decir, simplemente, ‘che, entendí tu tuit o lo recibí o lo leí'. Pero supongo que la tranquilidad que tenemos, que lo hablamos antes de venir me acuerdo, es la tranquilidad de que si hacés un viaje privado, de trabajo, pagado por la radio con tus auspiciantes y con toda tranquilidad, sin nada del Estado, ya está, te quedás tranquilo; y no tengo mucho más para decir. Si eso molesta, venir a cubrir la Copa América... Pero, bueno, agarrate Macaya”.

Entonces, O’ Donell consideró que hay una “idea de generar odio, como si hubiese una situación de estar en falta” de parte del Presidente hacia ellos. “‘Aquí tenés críticos objetivos’ escribe con mayúsculas Milei como si hubiera una contradicción entre que nuestro trabajo tiene muchas partes muy lindas, una de las cuales es la posibilidad de viajar a hacer distintas coberturas. Para mí es más inusual hacer la de la Copa América, vamos a volver a Estados Unidos en noviembre para la cobertura de las elecciones. No entiendo las contradicciones que pretende marcar. Nunca fui parte del Partido Comunista ni promoví sistemas socialistas. Y se subió a esto Marcos Galperin, lamentablemente, de Mercado Libre, planteando que tenés sensibilidad pero que aprovechás las mieles del capitalismo. Es una idea generar una bronca y direccionar, pero con cierta desinformación incluida”, marcó.

Convencida de que viajar por el mundo no es una contradicción con ningún tipo de ideología, O’ Donnel enfatizó: “Tener sensibilidad social no requiere que estés en la misma situación de aquellas personas con las cuales tenés sensibilidad respecto de lo que le pasa. Es direccionar el odio, la bronca, en alguna dirección”.

Ante esto, Kusnetzoff insistió con ironía: “Ni siquiera te sacaron una foto comprando todas las carteras Louis Vuitton que te compraste y todos los artículos de lujo que te llevaste porque si hubieran visto eso yo entiendo más. Pero con todas las cosas hippies que compraste y condimentos, no lo veo, pero bueno. Es una foto en el estadio rodeada de argentinos que fuimos a cubrir la Copa América públicamente, estamos saliendo al aire ahora haciendo eso”.

NB