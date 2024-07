Milei defendió la baja de la edad de imputabilidad a 12 años, negó un conflicto con Macri y aseguró que hace chistes con el Papa

El presidente Javier Milei elogió hoy al exmandatario nacional Mauricio Macri, luego de versiones de un malestar del líder del PRO con el Gobierno. Lo hizo durante una entrevista al canal de noticias LN+ donde además defendió la baja de edad de imputabilidad, ratificó la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, volvió a atacar el periodismo y adelantó que la cifra de la inflación de junio que se conocerá este viernes será inferior al 5 por ciento.

“Macri es muy importante, le dije en el acto (por el Pacto de Mayo en Tucumán) 'muchas gracias Presi por venir'. Yo sabía que estaba en Europa y que hizo el esfuerzo de venir”, sostuvo.

Por otra parte, se refirió a la baja de edad de imputabilidad y defendió la postura de sus ministerios de Seguridad y Justicia. “Con la doctora Bullrich creíamos que había que bajar la edad de imputabilidad a 12 años”, lanzó.

En cuanto a las críticas de algunos sectores de la Iglesia y su vínculo con el Papa, explicó: “Hay que entender desde qué zapatos habla la Iglesia”, respondió, y contó que tuvo “varias charlas” con el Papa con quien hace “chistes”.

Consultado sobre sus críticas al periodismo y la advertencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Milei no sólo no se retractó sino que insistió: “Los periodistas que se ponen tan sensibles, ¿están a favor de la mentira? Yo no tengo problemas con la crítica, tengo problemas con la mentira. Cuando se ponen tan corporativos, quiero saber si están a favor del sobre, de la calumnia, de la mentira”.

El Presidente, además, criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof. Dijo que es “un ignorante motivado” y agregó: “Le ha costado a la Argentina cerca de 50 millones de dólares” en alusión al fallo por la estatización de YPF.

