Milei defendió la “guillotina” de Karina y dijo que a Ramiro Marra “lo ejecutaron”

Javier Milei justificó este lunes la expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza a fines de enero y ponderó el método de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: “Dicen que mi hermana tiene una guillotina, y sí la tiene. Si hacen cosas en contra de los parámetros de lo que la gestión defiende, sí, guillotina”, argumentó el mandatario.

“Ramiro (Marra) sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía el espacio en la Ciudad y cuando votó a favor de un Presupuesto que implicaba aumento de impuestos, lo ejecutaron porque no podemos avalar una suma de impuestos de ninguna manera”, dijo el Presidente en declaraciones a A24 una semana después de la salida del referente porteño.

El libertario respaldó así la decisión que tomó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien además es la presidenta del espacio, y que responsabilizó al legislador por cerrar acuerdos con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de espaldas a La Libertad Avanza.

“Dicen que mi hermana tiene una guillotina, y sí la tiene. Si hacen cosas en contra de los parámetros de lo que la gestión defiende, sí, guillotina”, sintetizó el mandatario.

Once días después de la marginación que fue comunicada a través de la cuenta de X del partido, Milei aseguró que la salida de Marra es “una cuestión distrital”, y explicó que el Gobierno tiene tres líneas de acción: de gestión, la batalla cultural y la política.

Además, aclaró que él se encarga de encabezar las primeras dos áreas mientras que el debate político lo relega a su hermana, que lo encarna junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el asesor, Santiago Caputo.

“Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural, de temas nacionales, y por una cuestión de federalismo no me meto ni con las provincias ni con la Ciudad de Buenos Aires que es donde está la cuestión”, se escudó, y añadió: “La cuestión política la maneja mi hermana, también Guillermo Francos y Santiago Caputo, ese es ala que se ocupa de la política”.

Por su parte, tras la expulsión Marra ratificó de su lealtad al presidente Javier Milei, pese a que las diferencias con “El Jefe” tomaron rápida notoriedad, lo que lo llevó a quedar relegado del armado del Gabinete.

Incluso, el oficialismo había avanzado en su destitución como jefe del bloque en la Legislatura porteña, nombrando en su lugar a Pilar Ramírez. Hasta ese entonces, el inversor había logrado sortear los embates hasta que, el 30 de enero, la menor de los Milei anunció su salida definitiva.

La afiliación de Espert para competir con Kicillof

reveló que el diputado José Luis Espert se afiliará a La Libertad Avanza, y aseguró que competirá en la provincia de Buenos Aires para hacerle frente al gobernador de Unión por la Patria, Axel Kicillof, al tiempo que“Ahora nos vamos para Casa Rosada y vamos a afiliar al profe Espert a La Libertad Avanza. Al margen de la labor brillante que está haciendo, se va a sumar a la batalla electoral en la provincia de Buenos Aires como uno de los máximos exponentes de la libertad”, sostuvo el mandatario sobre la cercanía con el diputado que ya supo ser candidato,

En la misma línea, en declaraciones a A24, puntualizó: “Estoy orgulloso de que se meta en el barro de la provincia para pelearle de cara a cara a un mentiroso, impresentable, incompetente e inútil como Kicillof, que además es bruto”.

Para Milei, el gobernador “tiene la provincia que es un baño de sangre”, y remarcó que “en lugar de ponerse los pantalones, le echa la culpa a la Nación”.

“Se gasta 30 mil millones en sobornar medios de comunicación o en hormonización de niños…por qué no lo pone en algo prioritario como es la seguridad”, cuestionó.

Asimismo, el mandatario planteó que si el Gobierno Nacional girara plata a Kicillof, no la destinaría a resolver el problema de la inseguridad, ya que abona “a la doctrina Zaffaroni que pone al delincuente como víctima”.

En las últimas horas, Milei destacó las críticas del Espert contra el mandatario provincial, al que calificó de “comunista” y de “pigmeo mental”, a raíz de la columna que publicó en un medio de comunicación en la que aseguró que “los precios de las cosas en Argentina son mas caras que en el exterior”.

A través de sus redes sociales, el libertario sostuvo: “TREMENDA MASTERCLAS del PROFE Espert al bruto mayúsculo que destruye todo lo que toca. Algo así como el Rey Midas (quien convertía en oro todo lo que tocaba) al revés. Por eso, al enano soviético lo llamaré: Rey SADIM, ya que todo lo que toca lo convierte en excremento. CIAO!”.

La entrevista completa

Con información de agencias.

