Milei desplazó al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y el área será absorbida por Caputo

A 45 días desde su asunción, el gabinete libertario enfrenta su primera baja. Se trata del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, a quien el presidente Javier Milei decidió echar esta noche luego de que filtrara información de una reunión de gabinete en la que el mandatario nacional había apuntado contra los gobernadores. “Los voy a dejar sin un peso”, habría amenazado el mandatario en caso de que no respaldaran la ley ómnibus que se discute en el Congreso.

Nicolás Posse, jefe de gabinete y hombre de extrema confianza de Javier Milei le habría pedido la renuncia al funcionario tras responsabilizarlo por dicha filtración. Este enfrentamiento se sumaría a los recientes choques entre ambos dirigentes por la demora en la designación de funcionarios para la cartera de Infraestructura.

Aún no se definió quien será su reemplazo, pero no se descarta la posibilidad de que la cartera se convierta en una secretaría bajo la órbita del Ministerio de Economía que encabeza Luis “Toto” Caputo. Si bien aún no se emitió un comunicado oficial y ni se realizó un anuncio vía redes sociales, Milei likeó esta noche un tuit en el que se confirmaba la reducción del rango de la cartera.

“Atención. El Ministerio de Infraestructura dejará de existir y pasará a ser Secretaria bajo la órbita de Toto Caputo, super Ministro de Economía. Buena decisión. No hay plata”, escribió el usuario @Beto Mendeleiev y recibió un corazón de parte del Presidente de la Argentina.

