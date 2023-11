Milei: “No hay plata, si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la híper, 95% de pobres y 70-80% de indigentes”

Javier Milei dijo que “no hay plata” para las obras públicas que ya están licitadas. “No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Si hay déficit fiscal. Que [los intendentes] busquen la forma de financiarlo. No [va a haber obra pública], vamos a ir un sistema de iniciativa privada a la chilena. No hay plata, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la híper. Nos vamos a la hiper y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes”.

En tal sentido, sostuvo con énfasis y levantando la voz: “El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo. No sé si soy claro. Ministro que gasta más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal”. Después, consultado sobre qué hará “si se complica la calle” y su gobierno sufriera algún tipo de desestabilización, declaró: “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. No vamos a aceptar ser extorsionados por aquellos que usan la violencia para mantener sus privilegios, por lo tanto vamos a actuar con toda la fuerza de la ley. El orden se respeta”.

A estas tajantes afirmaciones, el presidente de la Nación electo las formuló en la noche de este martes, en la tercera entrevista periodística que concedió tras su victoria en el balotaje, con el conductor Alejandro Fantino —a quien llamó “amigo”—, en el programa Multiverso Fantino, que se transmite por la radio Neura Media y sus canales de streaming (la primera entrevista como mandatario electo había sido el lunes por la mañana, a Radio Mitre, con el periodista Eduardo Feinmann, y la segunda, difundida este martes, con el analista y consultor económico Manuel Adorni).

La definiciones más fuertes del reportaje con Fantino fueron de índole económica. Por ejemplo, pronosticó que la inflación continuará —a pesar de su gestión de gobierno para bajarla— por lo menos hasta entre mediados y fines de 2025: “La híper está plantada ya. A lo largo de este gobierno se cometieron desmadres monetarios. Una parte de ellos se volvió la inflación. Otra parte todavía está en curso porque la política monetaria tiene un rezago de 18 a 24 meses. Es decir, aun cuando vos cortaras hoy la emisión, la inflación va a seguir por 18 o 24 meses”, dijo el mandatario electo.

Al respecto, recordó que “la Convertibilidad tardó 20 meses” en lograr que la inflación se terminara y dijo que ese programa, dipuesto por Domingo Cavallo en el gobierno del peronista Carlos Menem, fue “el más exitoso de la historia argentina”.

En otro orden, Milei afirmó que tomará su mandato como “un trabajo”, se declaró “inquilino” de la Quinta de Olivos —indicó que así se lo expresó a Alberto Fernández en el encuentro que ambos mantuvieron horas antes— y señaló a que a los políticos tradicionales “los argentinos de bien le dieron un cachetazo” en el balotaje en el que derrotó al candidato del peronismo, Sergio Massa. También dijo que su objetivo es “exterminar la inflación y volver a crecer”, “hacer caer la pobreza y la indigencia” y “terminar con la inseguridad”.

El futuro mandatario insistió en sus convicciones liberales sin brindar mayores detalles sobre las acciones que dispondrá en su futuro gobierno ni sobre los nombramientos que aún no han sido confirmados. No reveló, por caso, quién será su ministro de Economía aunque dio algunas definiciones al respecto y sobre su gabinete. “El ministro de Economía está elegido por mí. Una de las cosas que va a sorprender a la gente es que nosotros nos estamos armando un seleccionado”.

Sostuvo que “es inexorable” que se meta en decisiones que debería tomará su futuro ministro de Economía.

Señaló que “el liberalismo fue creado para liberarnos, precisamente, del yugo opresor de lo que hoy llamaríamos Estado” y en tal sentido sentenció: “Está claro que el 'Estado presente' es lo que nos está empobreciendo. Es decir, el Estado no es la solución, el Estado es el problema, diría Ronald Reagan”.

Milei sostuvo que tomará a su futura gestión “como un trabajo” y les agradeció a los 14 millones de ciudadanos que lo votaron “porque el resultado implica un mandato”. “Soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad”, dijo. Señaló que “es la primera vez en la Argentina que una expresión abierta a un cambio de manera explícita hacia las ideas de la libertad logra un 56%” y afirmó que “no existe registro de ningún balotaje en América Latina con tanta diferencia”.

Consultado por Fantino sobre la relación con los gobernadores de las provicias (ninguno de los 23 ni el jefe de Gobierno de la Ciudad pertenecen a su partido, La Libertad Avanza) afirmó que ellos “no deberían tener ningún miedo” de su gobierno por la transferencia de recursos por Coparticipación: “Vos, para modificar la Coparticipación, en el Senado tiene que pasar con unanimidad. Así es que, digamos, no deberían tener ningún miedo. Es decir, yo no puedo, yo no podría modificar la Coparticipación. De hecho, la Constitución del 94 exigía tener una nueva ley de Coparticipación y las características que están diseñadas para cambiar dicha ley hacen que no pase y que nunca pasa”.

Negó que vaya a privatizar la educación y criticó a Sergio Massa

¿Pero cómo voy a privatizar la educación, si la educación es responsabilidad de las provincias? ¿Me comprendés que no tienen gollete esas acusaciones que nos han hecho?“, aseveró Milei y también se quejó, según sostuvo, de que ”no hay registro histórico de la campaña negativa“ que se montó en su contra. En tal sentido cuestionó ”la plata que puso Massa en aniquilar a un ser humano“ y que produjo que en medios de comunicación y redes sociales se dijeran ”pestes“ sobre su persona, ”mintiendo abiertamente, sembrando terror entre la gente“. ”Lo que hicieron fue algo verdaderamente espantoso“, apuntó.

En otro momento de la entrevista dijo que Massa “destruyó” las jubilaciones y prometió que durante el próximo gobierno se realizarán “un conjunto de ajustes y reformas para que se genere crecimiento económico” y que “ese crecimiento económico va a traer que los salarios sean mucho más altos y, por ende, las jubilaciones sean más altas”.

Al principio del reportaje con Fatino, a diferencia de Massa, habló en buenos términos del presidente Alberto Fernández: “Lo conozco a Alberto, lo conozco desde antes de que fuera Presidente. Y la verdad es que si estoy diciendo que soy el nuevo inquilino estoy siendo claro: es el que está transitoriamente en un lugar. Y entiendo esto como un trabajo. Mi vínculo con el poder no es el mismo que el del resto de los políticos. El político te pide el voto para que le des el poder de transformar tu vida. Desde mi punto de vista eso es arrogante. Nosotros pedimos el voto para darte el poder a vos para que seas el arquitecto de tu propio futuro”, dijo Milei.

“No voy a necesitar helicóptero”

El actual diputado nacional confirmó que una vez que asuma como presidente de la Nación no gobernará desde la Casa Rosada sino desde la Residencia de Olivos. “No voy a necesitar el helicóptero. Porque directamente yo voy a trabajar en Olivos, porque soy un workaholic, entonces, ¿qué es lo que pasa? Directamente me levanto, me voy al escritorio y me pongo a trabajar. Y ahí trabajo hasta que termine y si necesito algún ministro, lo llamo, que venga”, dijo.

También señaló que “el poder por el poder en sí mismo” no lo “seduce”.

JJD