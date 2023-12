Milei dilata sus medidas y le deja a Caputo el alcance de la “motosierra”

La magnitud del ajuste que planea Javier Milei se conocerá en detalle recién 48 horas después de asumido el flamante gobierno libertario. Ante la expectativa de que habrá un fuerte recorte en las cuentas públicas, en medio de un escenario catastrófico de “estanflación” que el presidente planteó en su asunción, el paquete de medidas económicas se conocerá este martes por la tarde por boca de Luis “Toto” Caputo, confirmaron a elDiarioAR en la Casa Rosada.

Los detalles de esa presentación se ultimaban este lunes después del mediodía entre los escasos metros que separan Balcarce 50 del Palacio de Hacienda, luego de que la gestión libertaria comenzara temprano con una reunión de gabinete en Casa de Gobierno. En esos encuentros con sus ministros y funcionarios clave, Milei dio algunas pistas del ajuste que vendrá.

El primer recorte será interno: habrá una revisión puntillosa de las contrataciones estatales y se exigirá la presencialidad full de todos los empleados públicos. Pero también se adelantó una expansión del “gasto social”, lo que supone mayores partidas para asistencia en planes sociales como la Asignación Familiar por Hijo, la tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo.

La expectativa sobre los anuncios de Caputo pasan sobre qué medidas tomará respecto a la macro, en medio de la intención mileísta de desregular la economía casi por completo. El ministro tiene como desafíos la deuda pública –la “bomba” de las Leliq, como graficó el mandatario– y la creciente inflación –al borde de una “híper de 15.000%”, también según palabras del jefe de Estado–. Tras asistir a la doble reunión de gabinete en la Rosada, Caputo se encerró en el quinto piso del edificio que da a la Plaza de Mayo junto a su mesa chica, aún en construcción.

Sin todavía asumir Santiago Bausili en el Banco Central –hasta hoy continúa Miguel Pesce al frente de la entidad monetaria–, la cúpula económica la integran: el secretario de Política Económica es Joaquín Cottani; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario de Comercio e Industria, Juan Pazo; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el secretario de Legal y Técnica, José García Hamilton.

Transcendió que Caputo volvió a la Rosada por la tarde de este lunes para seguir afinando el programa económico que presentará este martes.

Pistas e incógnitas

Fue el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien adelantó algunas de las medidas económicas que vendrán. “Mañana va a hablar Luis Caputo y por supuesto que va a ir en línea con un fuerte recorte fiscal con alguna expansión en las partidas sociales y será acompañada con quita de privilegios que el presidente Milei dio la orden de realizar con urgencia”, fue el textual del vocero oficial en su primera conferencia. Este martes habrá otra intervención de Adorni: en la Rosada tienen previsto que comparezca ante la prensa sobre la agenda presidencial todas las mañanas desde las 8, al menos en esta primera etapa del gobierno.

Pese a los primeros anuncios, no hay aún detalles del alcance de esas medidas. elDiarioAR consultó en vano en el flamante ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, sobre cómo será “la expansión en las partidas sociales”. Tampoco se conoce hasta dónde cortará la tijera las contrataciones pero ya trascendió que podrían ser unas 6.000 personas. “Todas las últimas incorporaciones que hizo Alberto Fernández están viciadas”, recogió este medio en el Gobierno.

Este martes también se darán precisiones sobre el paquete de leyes con el que Milei espera respaldar sus medidas. Está a la firma el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso. Las iniciativas oficiales entrarían por Diputados, que comanda Martín Menem, a más tardar el miércoles. El trazo grueso de las normas también lo discutió Milei con sus ministros. “Si tiraron muy por arriba las líneas de esas leyes”, comentó un vocero parlamentario libertario a este medio.

Sigue también la incógnita de cuál será el Presupuesto 2024, que Sergio Massa remitió al Congreso en su época de ministro-candidato. Milei no descarta bajo el paraguas de la “emergencia económica” gobernar por decreto y extender las partidas presupuestarias a discreción.

“Parece todo roto”

Ya con la gestión en marcha, los distintos funcionarios de Milei tomaron posesión de sus puestos este lunes, en un gesto donde se preocuparon de reflejar el estado de situación en el que encontraron el Estado, como parte también de una narrativa para justificar el ajuste. “Encontramos una situación realmente devastadora”, dijo la vice Victoria Villarruel al salir de la Casa Rosada.

Villarruel arribó a la reunión de Gabinete luego de pasar por su despacho del Senado más temprano, a las 8.30. Volvió a media mañana al Congreso y se cargó la agenda con reuniones privadas. Un dato de color es que recibió la “llave” del despacho el domingo, diez minutos antes la jura, donde se cruzó con Cristina Fernández de Kirchner. “Estaba vacío, como corresponde”, apuntó un ladero de la vice, que más allá de cómo decore su oficina, tiene por delante una definición más importante: quién será el presidente provisional de la Cámara alta, figura que es la tercera en la línea sucesoria, que todavía está en duda.

En otra dependencia oficial no tuvieron un ingreso alentador. “Parece todo roto”, bromeó un vocero sobre el primer día de gobierno. “En un despacho encontramos el aire acondicionado que no funcionaba. Así no se puede trabajar”, dijo un vocero. “Estamos arrancando, viendo cómo se encuentran los botones”, apuntaron en Capital Humano. Sin un lugar fijo ante el sinfín de funciones del ministerio –Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Cultura–, Pettovello va a tener oficinas en todas las secretarías.

Otro ministro de peso en el Gobierno que tendrá injerencia en el recorte presupuestario que se avecina es Guillermo Ferraro, al frente de Infraestructura. El alcance de la privatización de la obra pública –con el impacto directo en la mano de obra y en la cadena de suministros para la construcción– dependerá de él. En línea con el ajuste que dará a conocer Caputo este martes, Ferraro también tiene despacho en el Palacio de Hacienda. Desde allí, este martes, se conocerá qué y cuánto va a recortar la “motosierra” de Milei.

MC/JJD