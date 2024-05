Milei en España: “Estamos incomodando a los rojitos de todo el mundo”

El presidente Javier Milei destacó en España que su gestión en la Argentina está “domando con mucho éxito la inflación”, mientras que envió un mensaje a la izquierda al afirmar: “Estamos incomodando a los rojitos de todo el mundo”.

Milei se pronunció así durante la presentación de su libro El camino del libertario en un acto que se realiza en un auditorio del diario español La Razón en la ciudad de Madrid.

El mandatario además fue consultado durante la charla sobre si sigue en pie su idea de cerrar el Banco Central, a lo que respondió: “Absolutamente”.

Sobre el cepo al dólar, dijo: “Hasta que no se pueda arreglar el tema de los stocks, no puedo abrirlo”. Y agregó que cuando se termine “de sanear el Banco Central, lo que vamos a hacer es liberar el cepo, no va haber emisión por fisco ni por sector financiero, por lo que el tipo de cambio va a ser libre”.

“Va a haber competencia de monedas, con eso va haber más dólares dando vueltas en la economía y los pesos van a ser la misma cantidad por lo que la diferencia va a ser tan grande que el Banco Central se va a eliminar”, insistió.

A su vez, Milei señaló que “la recuperación de la demanda se esta viendo con los salarios recuperándose y ganándole a la inflación”, y añadió que “otro componente que se empieza a recomponer es el tema de la inversión aun cuando no hiciéramos reformas estructurales”.

De la ley Bases, dijo que “va a tardar más o menos pero va a salir y se vienen 3.000 reformas más para que la Argentina sea el país con mayor libertad económica del mundo para que dentro de 30 años sea una de las potencias mundiales como lo fue en el siglo

19“.

Tras destacar el ajuste fiscal que lleva adelante su gestión “de 14 puntos del PBI”, Milei adelantó que “ahora podemos relajar la condiciones”, pero no dio precisiones sobre qué medidas tomará en ese sentido.

“No era imposible, sí se puede. Hay que tener el coraje. Aunque el camino no es uniforme. Ustedes saben a dónde quieren ir. En el medio hay escollos que hay que esquivar y también los que les tiran torpedos desde afuera, propios y ajenos. No es una tarea fácil”, destacó sobre lo realizado en sus primeros meses de gobierno.

Luego, volvió a cargar contra la izquierda: “El poder es una cosa de suma cero, si el poder lo tienen los zurdos, no lo tenemos nosotros”, y agregó: “El cáncer de la humanidad es el socialismo”.

La presentación del libro, que fue editado por Planeta, fue la primera actividad de Milei en Madrid, donde permanecerá hasta el domingo.

La charla fue moderada por el economista español Juan Ramón Rallo, quien escribió el prólogo del libro de Milei, mientras que asistió al evento el líder del partido de derecha Vox, Santiago Abascal, con quien Milei compartirá actividades en estos días como muestra de apoyo.

“Cuando yo era visto como un ser despreciable, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Es un amigo y un gran ser humano, era imperativo participar del evento”, sostuvo en referencia a la inminente cumbre “Europa Viva 24” de la derecha europea, organizada por Vox.

Milei llegó a España, en una visita de trabajo, en la que mantendrá encuentros con empresarios, pero no se reunirá con autoridades del país, ya que no es una visita de Estado.

Este sábado tendrá lugar una reunión con directivos de empresas españolas junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador argentino en España, Roberto Bosch Estévez.

Después mantendrá el encuentro con Abascal, quien asistió en Buenos Aires a su asunción y con el que mostró gran sintonía.

El domingo, el presidente participará en el encuentro “Europa Viva 24”, la convención anual del Vox, en vísperas de las elecciones europeas de junio, donde está previsto que pronuncie un discurso, y al que también asistirán otros líderes y políticos derechistas internacionales, como el dirigente del Partido Republicano chileno, José Antonio Kast, y la diputada y líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen.

Estarán también en la convención el exprimer ministro polaco y diputado, Mateusz Morawiecki; y el presidente del partido Chega en Portugal y diputado, André Ventura.

Milei suele utilizar estos viajes para intentar mostrarse como un dirigente de estatura internacional en pelea contra el comunismo, tal como hizo en el foro económico de Davos, donde afirmó que los líderes políticos de Occidente abandonaron en los últimos años el “modelo de la libertad” por otras “versiones” vinculadas al “colectivismo” y reclamó a los economistas “neoclásicos que salgan de la caja”, al tiempo que consideró que “el feminismo radical genera intervencionismo” y llamó a “levantar la voz” contra el socialismo.

Durante los tres días de visita en España, no se verá con el rey Felipe VI y tampoco con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ni con miembros de su gabinete, con el que protagonizó algunas polémicas en las últimas semanas.

Estos encuentros, según adelantó este jueves el portavoz presidencial, Manuel Adorni, podrían darse en el marco de su segunda visita, prevista para junio, cuando regrese a Madrid para recibir un premio del liberal Instituto Juan de Mariana, institución dedicada a la investigación de los asuntos públicos y a la creación de espacios de debate.

CRM con información de las agencias NA y EFE