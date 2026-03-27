Milei hablará por cadena nacional tras el fallo favorable por YPF

El presidente Javier Milei encabezará este viernes a las 19 una cadena nacional para pronunciarse sobre el fallo de la Justicia de Estados Unidos en la causa por la expropiación de YPF, que dejó sin efecto la condena contra la Argentina. El mensaje será grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

De acuerdo a fuentes oficiales, el mandatario registrará durante la tarde su intervención, centrada en una resolución judicial que calificó como “histórica” durante un acto realizado más temprano en el Centro de Formación de Capital Humano.

En esa actividad, Milei destacó el resultado del litigio y lo atribuyó al trabajo del equipo legal del Estado. “Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión en YPF y a la Procuración, logramos evitar un pago de 18.000 millones de dólares”, sostuvo.

En el mismo discurso, el presidente volvió a cuestionar con dureza al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, a quienes responsabilizó por el origen del conflicto judicial tras la nacionalización de la petrolera en 2012.

La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revirtió el fallo de primera instancia dictado en 2023, cuando la jueza Loretta Preska había condenado al Estado argentino a pagar unos 16.000 millones de dólares. En esta nueva instancia, el tribunal también ratificó la desvinculación de YPF en el proceso.

Pese al resultado favorable para el país, el caso aún no está cerrado: las partes conservan la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. El litigio, iniciado en 2015, se convirtió en uno de los frentes judiciales más relevantes para la Argentina en el exterior por el volumen de la demanda y sus implicancias económicas.