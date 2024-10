Desde Milei hasta Mogetta, el Gobierno reacciona con burlas a los sindicalistas por el paro

Fiel a su sello personal y su inagotable “batalla cultural” contra todos los que no elogien su gestión de Gobierno, el presidente Javier Milei disparó toda su artillería en las últimas horas con resposteos varios en X en contra del paro de transporte que se desarrolla este miércoles en el país y apuntó contra los “laburantes sindicalistas”, en especial contra Pablo Moyano, Néstor Segovia y Pablo Biró, a quienes tildó, a través de retweets, de “manga de chorros”.

El paro nacional de transportistas de hoy excede el reclamo sectorial que aglutina desde los camioneros a los pilotos de avión, pasando por los subtes, trenes y barcos y el centro de la protesta ampliada es el ajuste de Javier Milei. Este miércoles protestan las dos CTA, los estatales, los universitarios, las organizaciones de la economía popular y los piqueteros.

Por su parte, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, también se puso al frente de la escalada libertaria contra los líderes gremiales y sostuvo que “estos dirigentes dejan a los trabajadores a pie y sin la posibilidad de salir a trabajar y ganarse el mango”.

Mogetta afirmó en Radio Mitre que “es una de las prácticas habituales de esta gente, a través del apriete seguir sumando sindicatos”.

“Estos son los dirigentes que hablan de defender trabajadores dejándolos a pie, maltratándolos y no dándoles la posibilidad de salir a trabajar para ganarse el mango día a día”, apuntó.

Y agregó: “La huelga normalmente busca dañar a quien debe dar respuesta ante el reclamo pero acá no hay ni siquiera reclamo, es un paro político. Esto es un boicot al Estado de 150 millones de dólares”.

Sobre la presencia de Pablo Moyano en la organización del paro, el funcionario dijo: “También se plegó a la marcha universitaria. No tienen nada que ver. No es un paro de transporte, no es ni siquiera un paro, es un boicot”.

“Mientras los jinetes del atraso, los pilotos de un tren fantasma, que son estos sindicalistas, hacen estas medidas que son del siglo pasado, porque tienen cabeza del siglo pasado. Mientras todo eso sucede, también está la Argentina que está despegando”, finalizó Mogetta.

El paro de hoy afecta a las personas que se trasladan habitualmente en trenes, subtes y aviones, generando pérdidas económicas de aproximadamente 150 millones de dólares, indicaron desde la Secretaría de Transporte.

Según Mogetta, en la jornada de hoy “se le complicó la vida al laburante, a la persona común”, y el paro “no tiene ningún tipo de justificativo, porque hablan de temas abstractos como justicia social, soberanía...”.

Más allá de la publicación de Milei o las declaraciones de Mogetta, en las últimas horas el gobierno nacional comenzó a difundir a través de diversos canales de comunicación institucional el siguiente mensaje: “Los sindicalistas no te dejan ir a trabajar”. Se puede ver en las pantallas de varias estaciones ferroviarias. De esta forma, el Gobierno insta a denunciar a la línea 134 a quienes no puedan llevar adelante su jornada laboral cotidiana por medidas de fuerza de su propia actividad.

NB