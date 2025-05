Milei nombra al empresario Wenceslao Bunge Saravia al frente de la Embajada argentina en Madrid

Después de seis meses cargados de intrigas, el Gobierno argentino tendrá nuevo embajador en España. El empresario y ex CEO de Credit Suisse España, Wenceslao Bunge Saravia, debe renunciar a su ciudadanía española para ocupar el cargo que quedó vacante tras el despido de Roberto Bosch y el fallido nombramiento de otro diplomático para este puesto, Alejandro Alonso Sainz.

Wenceslao Bunge Saravia fue elegido por el presidente y su canciller, Gerardo Werthein, y su designación fue confirmada por el Senado este miércoles, con 53 votos a favor y tan sólo dos en contra.

Llamado la atención el nivel de amateurismo que hubo en la Cancillería, ya que Bunge Saravia tiene que sortear el primer escollo para ocupar su nuevo puesto: renunciar a la ciudadanía española que le fue concedida por el Real Decreto 170/2023, el 7 de marzo de hace dos años.

En diciembre pasado, el Ministerio de Exteriores encabezado por Werthein protagonizó otro bochorno tras nombrar al frente de la Embajada en Madrid al diplomático Alonso Sainz, a quien días después apartó sin dar mayores explicaciones de lo sucedido. La aparición de un candidato alternativo más afín al Ejecutivo asomó como un posible motivo. “No pasó los filtros correspondientes”, dijeron en ese momento fuentes diplomáticas.

El canciller había expulsado un mes antes al diplomático Roberto Bosch, quien estuvo en la mira de Milei desde que entró en conflicto con el Gobierno de Sánchez. Entre las causas de su salida está no haber tejido una relación fluida con el gurú anarcocapitalista Jesús Huerta de Soto, a quien el presidente argentino profesa enorme admiración y es retribuido con galardones, como el premio Juan de Mariana.

Bunge Saravia fue CEO del banco Credit Suisse España, donde estuvo casi treinta años y de donde se fue en medio de la crisis de la que finalmente fue salvado, en 2023, al ser adquirido por su rival UBS. El empresario se fue a trabajar a Global C-Charirman de Real Estate Investment Banking en JLL, en Madrid.

Es el hijo de Wenceslao Bunge, quien fuera lobbista y vocero de Alfredo Yabrán, el empresario que se quitó la vida en medio de una causa legal en su contra después de haber sido denunciado como el autor intelectual del asesinato del fotoperiodista José Luis Cabezas, ocurrido en 1997.

Relaciones tensas con el Gobierno español

En su rol diplomático, Bunge Saravia tendrá la ardua tarea de acercar posiciones entre Argentina y España. Las relaciones bilaterales siguen tensas, pero no llegan al nivel de escalada de hace casi un año, cuando Milei, de visita en Madrid en un acto de Vox, llamó “corrupta” a Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

Después de que el presidente se negara a pedir disculpas por sus palabras, el Gobierno español retiró a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, y se negó a recibir a Milei en sus distintos viajes a España. El mandatario consideró también hacer lo mismo, pero mantuvo a Bosch en su cargo. Hasta diciembre, cuando firmó un decreto que lo desvinculaba.

Bosch era la mano derecha de Ricardo Alfonsín cuando el dirigente radical estuvo al frente de la Embajada en Madrid (durante el gobierno de Alberto Fernández) y con la llegada de Werthein a la Cancillería sus días estaban contados. Se dice que el agregado comercial, Alejandro Nimo, estuvo detrás del desplazamiento del diplomático. Rápido en desmarcarse de Bosch, Nimo se autodefinió en sus redes sociales como “anarcocapitalista, mileísta y discípulo de Jesús Huerta de Soto”.

A finales de 2024, las aguas a uno y otro lado del Océano Atlántico comenzaron a calmarse. Milei le bajó el tono a sus diatribas contra Sánchez y autorizó un acercamiento, que se concretó en diciembre, cuando recibió en la Casa Rosada las cartas credenciales del nuevo embajador de España en Buenos Aires, Joaquín María de Arístegui Laborde. Tras el escándalo con la criptoestafa ocurrido en febrero, el líder socialista español no se privó, en el pleno del Congreso, de comparar a Alberto Núñez Feijóo con Milei: “Ambos sois unos estafadores”, sostuvo.

Sánchez le concedió el plácet a Bunge Saravia hace un mes, según la Comisión de Acuerdos del Senado. Es en este contexto que Bunge Saravia dijo, ante los senadores, que sus tres objetivos son “normalizar la relación bilateral, trabajar en traer inversiones de empresas y grupos españoles para Argentina, y fomentar el incremento de las exportaciones de Argentina hacia España”.

Acuerdo Mercosur-UE

Para Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (radical de centroizquierda), la Embajada argentina en Madrid debe trabajar para los intereses nacionales en un panorama global complejo. “El universo Huerta de Soto no tiene nada que ver con los auténticos y reales intereses, entonces se deberían subalternizar las adherencias ideológicas circunstanciales. Una embajada en España tiene que pensar en escenarios diversos que pueden darse en función del escalamiento de la guerra de aranceles”.

En esa línea, el experto señala la importancia de jerarquizar la representación de Argentina en España y, a su criterio, “desideologizar los vínculos diplomáticos” para no perjudicar los vínculos económicos. “En el marco de esta guerra comercial y en momentos en los cuales la Unión Europea está buscando acelerar acuerdos con otros países para colocar lo que a partir de julio tendría dificultad en colocar en el mercado norteamericano, estamos ante la posibilidad del acuerdo Mercosur-UE, ahora demandado por la propia Europa. En ese sentido, España siempre ha buscado ser la cabecera de playa del Mercosur en Europa y viceversa, ser los representantes de la UE ante Argentina y ante el bloque sudamericano”.

A la hora de “desideologizar” o no, el nuevo embajador dio una pista. Bunge Saravia dijo que leyó un libro de Daniel Scioli para interiorzarse sobre cómo el exembajador argentino en Brasil manejó la crisis entre los gobiernos de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro. “Soy muy consciente del desafío de esta misión. Son gobiernos diferentes. Me leí un libro muy interesante, que me ayudó mucho, que fue el que escribió el ex embajador Scioli. También tuvo una misión muy complicada con gobiernos con caracteres diferentes y lo que bien que lo hizo”, afirmó. Hoy Scioli es el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Gobierno de Milei.